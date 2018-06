El enigmático mensaje de la chaqueta de Melania Trump en su viaje a Texas

AFP

La polémica prenda confundió a miles de personas en las redes sociales, pues no entendieron si el mensaje que tenía en su espalda tenía intenciones políticas. La esposa de Trump aseguró que no debían trascender algo así, aunque luego de llegar a Texas ya no la tenía puesta.