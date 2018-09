El "hombre araña ruso" lanza dura crítica tras ser obligado a salir de Colombia

El “hombre araña ruso”, Pavel Gogulan, quien estos días sonó en redes sociales por escalar en Medellín dos edificios sin ningún tipo de protección, cuestionó duramente a las autoridades luego de que ordenaran su salida del país.

Migración Colombia, en un comunicado de este miércoles, confirmó que el permiso de permanencia del joven ruso fue cancelado, entre otras cosas, por haber recibido dos comparendos por la Policía. Cada una de estas sanciones fue puesta a Gogulan luego de escalar los edificios en la capital antioqueña.

Además, esta entidad migratoria señaló que la decisión se tomó porque “el ciudadano ruso se encontraba realizando actividades diferentes a las autorizadas al momento de su ingreso”. Con la cancelación de su permiso de permanencia, el hombre tiene cinco días para salir del país o será deportado.

Ante esta decisión, Pavel Gogulan publicó en su cuenta de Facebook un duro mensaje en el que critica la medida. En la misiva también se despide de Colombia. Según afirmó, su salida fue influenciada por los propietarios del edificio Bancolombia, uno de los que escaló.

“Esto lo han causado los propietarios del edificio de Bancolombia, cuya reputación, según ellos, arruiné, escalando a plena luz del día y violando la seguridad y guardias de su edificio”, aseguró el joven.

“Mientras en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia, la inseguridad, etc., las personas como yo, que no somos violentos, que no buscamos quitarle los bienes a nadie, que promueven el deporte y una forma de vida activa, que buscamos una sonrisa y asombro en las personas y sociedades que visito, somos deportados”, continuó Gogulan.

El deportista confirmó que saldrá del país, pero permanecerá en la región para continuar con el recorrido que ya lo ha llevado por más de 48 países.