El mensaje de apoyo de Los Avengers a niño víctima de acoso escolar

Redacción actualidad

Un video subido a redes sociales por su propia madre, hizo viral el caso de Keaton Jones, un niño que sufre de acoso en su escuela.

This is Keaton Jones. He is amazing. I hope those who bullied him get what’s coming to them. And soon. pic.twitter.com/qgRObI0rto — Jamie O'Grady (@JamieOGrady) 9 de diciembre de 2017

En el video el pequeño relata lo que tiene que vivir todos los días en su colegio en Maynardville, Tenneessee. Cuenta, por ejemplo, que sus compañeros le tiraron un vaso de leche encima, que le dicen que es feo, se burlan de su nariz y se burlan porque no tiene amigos. "Sólo por curiosidad, ¿porqué hacen bullying? (...) la gente diferente no tiene por qué ser criticada por eso, porque no es su culpa".

"¿De qué sirve? ¿Por qué les da alegría meterse con personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas?", se pregunta Keaton. "No me gusta que me hagan esto y sin duda no me gusta que se lo hagan a otras personas porque no está bien", explica el niño.

Las palabras de Keaton Jones llegaron lejos y en pocos minutos el niño comenzó a recibir mensajes de apoyo de diferentes personalidades.

"Mantente fuerte, Keaton. No dejes que te vuelvan frío. Te prometo que mejorarár. Mientras esos matones de tu colegio están decidiendo en qué tipo de personas quieren convertirse en este mundo, ¿quieres venir con tu mamá a la premiere de 'Vengadores: Infinity War' en Los Ángeles el año que viene?", escribió el actor de Hollywood Cris Evans, quien interpreta al Capitán Amperica en las películas de Los Vengadores.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

"Keaton, ¿serías también mi invitado en la Premiere de #InfinityWar? ¡Creo que eres uno de los mejores chicos que he visto! No puedo esperar a conocerte en persona. Olvida a esos niños ignorantes. Un día, muy pronto, ellos se sentirán estúpidos por esto", aseguró a asu turno Mark Ruffalo, quien da vida en la pantalla grande al Increíble Hulk.

Keaton, will you’ve my guest at the Premiere of #InfinityWar too? I think you are about one of the coolest kids I have ever seen! Can’t wait to meet you in person, pal. Forget those ignorant kids. One day, very soon, they are going to feel pretty stupid for this. https://t.co/BqJLxu25GN — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 11 de diciembre de 2017

El video, publicado el viernes en Facebook por la madre de Keaton, había sido visto el lunes más de 22 millones de veces y compartido en más de 440.000 ocasiones.

El cantante Justin Bieber elogió el coraje de Keaton y recomendó su video a sus 94,6 millones de seguidores en Instagram.

Mark Hamill, el legendario Luke Skywalker de "Star Wars", también se pronunció: "Keaton, no pierdas el tiempo preguntándote por qué hacen esto. Son personas tristes que piensan que hacer daño a los demás les hará sentir bien porque no se quieren a sí mismos".

Keaton-Don't waste time wondering why a bully would be so mean-They're sad people who think hurting others will make them feel better because they really don't like themselves-They're just jealous because you're so smart & handsome️Your friend-mh https://t.co/SUMw3OoCTm — @HamillHimself (@HamillHimself) 10 de diciembre de 2017

"¿Por qué la gente hace esto? Quiero ser tu amiga", le dijo Millie Bobby Brown, la protagonista de la serie "Stranger Things".

También el rapero Snoop Dogg le dijo que contara con su amistad: "El amor es el único medio para combatir el odio", le recordó.