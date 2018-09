El músico que se molestó con el presidente porque le cogió su guitarra

Un particular hecho tuvo lugar en los últimos días del VII Mompox Jazz Festival, cuando uno de los artistas invitados al evento se molestó con el presidente Iván Duque, pues no le gustó que el mandatario tomara su guitarra sin permiso.

Se trata del músico Santiago Sarabia, guitarrista del grupo Monsieur Periné, que se presentó en el festival el pasado viernes, el mismo día en que el presidente visitó Mompox.

En medio de las pruebas técnicas para la presentación, Iván Duque subió al escenario, tomó la guitarra del músico y empezó a interpretar una melodía con ella. “Está chévere esta guitarra”, afirmó el mandatario.

El hecho quedó registrado en un video que el propio Santiago Sarabia compartió en su cuenta de Twitter, y que acompañó con el mensaje “Agarró mi guitarra bruscamente y sin permiso. Los técnicos de la banda no pudieron hacer nada porque ¡como era el presidente…!”, haciendo evidente su molestia con Iván Duque. “Ya la limpié con romero y limón”, agregó el músico, un toque de sarcasmo.

El hecho desató una oleada de comentarios y burlas en redes sociales, que llevaron a Sarabia a que este domingo se refiriera de nuevo a lo sucedido.

“Me parece bacano que al presidente de Colombia le guste la música y toque la guitarra. Si hubiese estado cerca en ese momento, le hubiera prestado la guitarra, y sin duda, habríamos hablado de música y su poder transformador, de unión y reconciliación. Yo que no soy nadie, aproveché el papayazo para reflexionar sobre el respeto a lo ajeno (sobre todo con algo tan personal como mi instrumento musical a pocas horas de arrancar un show) y lo hice desde la caricatura, quizás un poco mordaz y cáustica, pero ajá, así soy y así me salió. Fue mi opinión personal, para algunos desafortunada y para otros no. A quienes se sintieron ofendidos, ofrezco disculpas”, aseguró Sarabia a través de esa misma red social.