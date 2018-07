¿El papa Francisco propone eliminar la Biblia? No, era otra noticia falsa

AFP

El rumor se viralizó tras la publicación de un artículo en el portal Hay Noticia, que se presenta como una página de "humor cuyo fin es el entretenimiento”, pero fue retomado por otros portales web como si se tratara de una información cierta.

El texto original se ha compartido miles de veces en redes sociales. Una publicación del 28 de junio en Facebook ha sido replicada 52.033 veces al día de hoy y los cibernautas han dejado 18.000 comentarios que van desde la incredulidad, hasta insultos contra el papa Francisco.





El rumor causó polémica, pues aunque el primer papa latinoamericano ha intentado renovar el estilo de la Iglesia católica, siempre ha defendido tradiciones milenarias como la lectura de la Biblia: “¿Qué pasaría si tratáramos la Biblia como lo hacemos con nuestros teléfonos móviles? (...) Hay que familiarizarse con la Biblia, leerla a menudo, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios, que siempre es actual y eficaz”, dijo Bergoglio en su alocución del 5 de marzo del 2017, en la Plaza de San Pedro.

Sin embargo, el portal Hay Noticia le atribuye al papa una declaración en la que el pontífice asegura que “no podemos seguir intentando dirigir los pasos de nuestros feligreses en un mundo totalmente nuevo con un libro de hace miles de años”. Por lo anterior, propone “reescribir la palabra de Dios, aunque solo sea el Antiguo Testamento, en el que hay ciertos pasajes que es mejor no repetir”, dice la frase textual adjudicada falsamente al jerarca católico.

El nuncio apostólico, Ettore Balestrero, representante del papa Francisco en Colombia, dijo a la AFP que se trata de una noticia falsa: “El papa no ha dicho esto. Todo lo contrario (...) la Iglesia custodia la palabra de Dios y no puede cambiarla, simplemente porque es de Dios. (...) Naturalmente esta palabra con el tiempo se puede entender mejor, se puede y se tiene que profundizar. Pero no para cambiarla, sino para comprenderla más”, aseguró.

Con frecuencia circulan noticias falsas sobre el papa. Según el especialista en temas del Vaticano y director del Departamento de Humanidades de la Universidad de La Sabana, el doctor Hernán Olano, “estas noticias falsas provienen no sólo de círculos anticatólicos, sino también de reacciones dentro del catolicismo en contra de la puesta en actualidad de la doctrina por parte del papa. El papa en ningún momento ha dicho que hay que cambiar la Biblia, ni los mandamientos, ni el Antiguo Testamento, ni los sacramentos, sino que todo hay que ponerlo a tono con todos los momentos de la humanidad”, aseguró a la AFP.

Consciente de este fenómeno, el Vaticano se pronunció en diciembre de 2015 sobre las frases falsas que se le endosan a Bergoglio: “Este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras”, dice una publicación de Facebook del portal Vatican News. “Si las palabras que se atribuyen al Papa no aparecen en los medios oficiales vaticanos, especialmente en el sitio oficial de la Santa Sede, es muy posible que sean falsas.”, agrega.



El pontífice también expresó su preocupación al respecto en el boletín “Fake news y periodismo de paz”, de enero de este año, con motivo del Día Mundial de las Comunicaciones: “ninguna desinformación es inocua; por el contrario, fiarse de lo que es falso produce consecuencias nefastas. Incluso una distorsión de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos”, dice el comunicado del papa.

Las fuentes consultadas desmintieron lo que partió de una broma y terminó entendiéndose como una noticia verdadera. El papa nunca dijo que reemplazaría la Biblia por un libro más moderno.