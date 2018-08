El programa de televisión que borra la deuda estudiantil de sus ganadores

Agencia Afp

"Paid off" ofrece a los recién graduados un rayo de esperanza. Si los concursantes responden rápidamente suficientes preguntas de trivia, pueden obtener un gran cheque que pague la deuda total de sus estudios universitarios.

Las deudas universitarias son parte de un problema que está en alza. Según la Reserva Federal de Estados Unidos, los estadounidenses deben 1,38 billones de dólares en préstamos de este tipo, una cifra que se ha duplicado en los últimos 10 años.

"Mi esposa y yo luchamos con la deuda estudiantil y solo pudimos pagarla porque hice un comercial de ropa interior", dice el anfitrión del programa, Michael Torpey, en su primera emisión.

"Pero, ¿qué pasa con los otros 45 millones de estadounidenses con préstamos estudiantiles?, Lamentablemente, no hay tantos anuncios de calzoncillos".

The College Board, una organización sin fines de lucro, explica que el costo promedio de un título universitario es de 34.740 dólares al año en una institución privada, más los costos de vida.

La mayoría de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos son privadas. Muchos estudiantes piden prestado el monto total o una parte sustancial.

"Paid off" hizo su debut el 10 de julio a través de TruTV, propiedad de la cadena Turner Broadcasting, conocida por sus reality shows de comedia y para la cual los graduados universitarios recientes son una audiencia demográfica clave.

Una comedia sobre una crisis nacional

A pesar de que el ambiente en el programa es ligero y divertido, Torpey -anteriormente conocido por su papel en la serie de Netflix "Orange Is The New Black"- también busca crear conciencia y esperanza para provocar un cambio.

"No tiene por qué ser así", aconseja. "Llama a tus representantes ahora mismo y diles que necesitamos una solución mejor que este programa".

Una productora de la cadena, Lesley Goldman, dice que el programa es un "juego de comedia que arroja una luz sobre una crisis nacional".

"La deuda estudiantil es una realidad para millones de personas y si se necesita este juego absurdo de Michael Torpey para iniciar un debate al respecto, estamos encantados de trabajar con él para darle vida a su propuesta", dijo.

Goldman, vicepresidente senior de desarrollo y programación en TruTV, se niega a revelar las cifras de audiencia, pero asegura que las reacciones en las redes sociales han sido "sobresalientes".

Hasta el momento, solo se han grabado 16 episodios en los estudios Turner en Atlanta. "Veremos si hay apetito por más episodios en las próximas semanas", asegura Goldman.