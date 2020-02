Contenido desarrollado en alianza con Casa Toreros

El regreso de Roca Rey: el último fenómeno del toreo mundial

Redacción Especiales

La noticia taurina de la semana es, sin duda, la reaparición el domingo 1º. de marzo del peruano Andrés Roca Rey. Su brutal irrupción en la élite del torero ha sido tan apabullante, que no hay ninguna plaza que se haya resistido a su arrasador paso. Y el sitio elegido para su regreso, después de un mes fuera de los ruedos por problemas de salud, es La Santamaría de Bogotá.

El buen desarrollo de la actual temporada Taurina de Bogotá ha venido garantizado por las acciones que la empresa Casa Toreros ha venido realizando para acercar al público a la plaza bogotana, pero también por la importante nómina de toreros que han hecho el paseíllo en la principal plaza colombiana. Aunque el planteamiento inicial de la doble presencia de Roca Rey, la máxima figura del toreo actual se vio alterado por problemas de salud del peruano, que tuvo que cancelar el primer compromiso en esta plaza, el domingo 2 de febrero, por una severa crisis gastrointestinal, que le llevó a permanecCassaer fuera de la actividad durante cerca de un mes.

Sin embargo, la buena noticia, que confirma a El Espectador el propio torero desde Sevilla (España), donde reside el limeño, es que, no solamente ha vuelto a los entrenamientos, sino que ya se ha confirmado su reaparición para la corrida con la que cerrará la temporada bogotana por todo lo alto, el próximo domingo 1º de marzo.

“¡Estaré en Bogotá!”, es lo primero dice Andrés Roca Rey a la prensa. “Realmente tengo el deseo de poder entregarme a la afición y frente al toro. Siento un compromiso especial con Bogotá, especialmente después del último parón, y quiero demostrarlo en cada lance”.

El torero peruano estuvo cerca de un mes fuera de la actividad. Cortesía.

¿Están superados todos sus problemas de salud?

Sí, ya estoy con fuerza para volver, cuando toreo, lo hago estando siempre al 100%. Tuve una afección, de origen aún desconocido, que me ocasionó problemas gastrointestinales severos y me produjo una fuerte deshidratación. La afición, cuando va a verte, espera lo mejor de uno mismo, y no podía darlo en esas condiciones. Es curioso que a veces te recuperas antes de una cornada, que sangra y se ve, que de algo así, que aparentemente es menor. Lo importante es que fue algo puntual y ya superado.

En su corta pero brillante trayectoria, ha sufrido percances que le han dejado mucho tiempo fuera de los ruedos. Sin embargo, esto nunca ha mermado su compromiso. ¿Siente que esa es su obligación con el público o es una necesidad personal?

Es una mezcla de todo. Vivo para torear y si me caigo, siento la necesidad de levantarme y habiendo aprendido algo para mejorar. Cuando tu pasión es el toro, y lo tienes claro, te levantas por instinto y con más fuerza que antes si cabe. Y en esos momentos es cuando sientes que el público te quiere, te echa de menos y te anima a volver. Es una motivación única y difícil de explicar.

Actualmente, es el torero que más gente joven arrastra a la plaza. ¿Cuál cree que es la cualidad o característica que hace que el público lo siga con tanta fidelidad?

Estoy profundamente agradecido por el cariño que recibo del público y es una enorme motivación ver que la gente joven se acerca de nuevo a las plazas. Creo que soy una persona de mi tiempo, intento estar conectado con el público y, fuera del mundo del toro, hago una vida normal. Me gusta estar con familia y con mis amigos de siempre y en entornos habituales de gente de mi edad. Creo que, al estar cerca de la gente, siendo uno mismo, el público te da su cariño.

Viene de ser el gran triunfador de la Feria de Cali y se va a encontrar en Bogotá con toreros como Sebastián Castella, que triunfó en Manizales y dejó un gran ambiente la primera corrida de la temporada bogotana, y Juan de Castilla, de quien ha sido testigo en su alternativa y confirmación.

Es un gran cartel, creo que el público va a disfrutar esta tarde como ninguna otra. De verdad que siento un compromiso especial con esta tarde y quiero quitarme la espinita por no haber podido estar en el arranque de la temporada. Concentraré todo lo que llevo dentro para que así sea.