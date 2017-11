El secreto detrás de los 11 seguidores en Twitter de KFC

Un usuario en redes sociales hizo evidente algo curioso dentro del perfil de Twitter de la cadena Kentucky Fried Chicken. A pesar de que tiene más de un millón de seguidores, la empresa de comida rápida solo sigue a once personas.

Se trata de seis hombres con el nombre Herb, entre los que se encuentran un trompetista, el entrenador de la Universidad Santa Clara, un político, un periodista, un juez de artes marciales y un deportista, mientras que los otros cinco seguidores son las Spice Girls, Geri Horner, Melanie Brown, Melanie C., Victoria Beckham y Emma Bunton.

Es decir 11 herb y Spice, que en español traduciría once hierbas y especias, lo único que se conoce de la receta secreta de pollo frito que el coronel Sanders, fundador de la cadena de restaurantes, patentó en 1940 y que es custodiada en la sede de KFC en Louisville.

La curiosidad fue revelada por el usuario Edge en Twitter y pronto se convirtió en uno de los trinos más compartidos de la red social.

.@KFC follows 11 people.

Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.

11 Herbs & Spices. I need time to process this.

— Edge (@edgette22) 19 de octubre de 2017