El sentido homenaje de The Walking Dead a una fan que murió de cáncer

Ante la triste noticia de la muerte de Lisa Williams, el reparto de la popular serie de Fox The Walking Dead ha querido homenajearla llenando sus redes sociales de imágenes y dedicatorias.

"Estamos profundamente tristes al conocer el fallecimiento de Lisa Williams, que era una de las personas más apasionadas (y fanáticas de #TWD) que te podías encontrar", se podía leer en la cuenta oficial de Twitter de la serie.

We’re deeply saddened to learn about the passing of Lisa Williams, who was one of the most passionate people (and #TWD fans) you could meet.



The outpouring of love that’s coming with this news goes to show how much of an impact she had on #TWDFamily. You will be missed... pic.twitter.com/EhdwRQmIlx