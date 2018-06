El supuesto proverbio de Ivanka Trump que generó revuelo en China

Los chinos intentaban este martes encontrar el origen de un supuesto proverbio que Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, publicó en Twitter pocas horas antes de la cumbre de su padre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

"Aquellos que dicen que no se puede lograr no deben interrumpir al que actúa - Proverbio chino", tuiteó Ivanka Trump el lunes por la noche, pocas horas antes de la histórica cumbre de Singapur.

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb