El trotamundos turco que causa sensación en redes sociales

Agencia Anadolu

Un trotamundos turco conocido como “el turco más joven en visitar los siete continentes” atrae la atención de miles de seguidores en redes sociales.

Barkin Ozdemir, de 23 años, un estudiante de administración de empresas, ha compartido fotos de sí mismo haciendo gran variedad de actividades como salir con pingüinos en la Antártida, ganando cada vez más “likes” en sus viajes.

Ozdemir le contó a la Agencia Anadolu que comenzó a viajar por el mundo utilizando dinero de la educación, pero ahora financia sus viajes a través del crowdfunding.

Según el joven viajero, lo que más le impresionó fue la Antártida, el continente más frío de la tierra.

Hablando de sus experiencias únicas en uno de los lugares más recónditos del mundo, dijo: “Un día me encontré con la colonia de pingüinos rey más grande del mundo. Lloré de felicidad. Vi una foca leopardo cuando iba a cazar y vi icebergs”.

Ozdemir también notó las grandes diferencias en el continente frío, como el difícil acceso telefónico y a Internet y los días que desafían los patrones de la conducta humana.

“Oscurece a la 1:00 a.m. pero cuando te levantas a las 4:00 a.m., está claro. Entonces siempre debes mirar tu reloj”, relató el trotamundos. “Cuando vas a algún lado, el viaje no dura horas sino días. Puedes estar en el medio del mar durante tres días”.

Según el joven viajero, esa fue la primera vez que su mente estuvo completamente despejada.

“No bajé mi bolígrafo durante tres días. Escribí 250 páginas. En los meses que vienen, convertiré los diarios en una novela”, anunció el joven.

Ozdemir también le dio un consejo a las personas que quieren ver el mundo con sus propios ojos. “No existe la palabra ‘nunca’”.

“Si realmente quieres hacer algo, lo puedes hacer, pero te debes sacrificar porque te enfrentarás a pruebas duras, tanto materiales como morales”.