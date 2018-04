Eliminan "Despacito" de YouTube

Redacción actualidad

Días después de que Despacito alcanzara su último récord: romper el techo de visitas de YouTube llegando a los 5 mil millones, una cantidad nunca antes vista, el grupo de hackers Kuroi’SH, conocidos anteriormente por hackear algunas cuentas de Twitter, borraron el video de la plataforma. Además de forma previa al hackeo cambiaron la imagen por un fotograma de una escena de La Casa de Papel, la conocida serie española que trata del atraco a la Casa de Moneda y Timbre en Madrid.

Este lunes en la noche cuando se ingresaba el nombre de la canción en Google el mensaje que aparecía era “Proxos and Kuroi’sh &shade & Akashi IT & KiraRoot & Xepher & SenpaiWeb”. Según el sitio musical New Musical Express, el grupo de hackers también había escrito en la descripción del video el mensaje “Free Palestine” (Palestina Libre) y quienes la semana pasada piratearon también la cuenta de Twitter de los medios @nowthisnews y @bbcarabicalerts, según informó la web especializadaThe Hacker News.

NEW: Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.



Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm — The Hacker News (@TheHackersNews) 10 de abril de 2018

El medio The Hacker News también informó que Luis Fonsi no fue el único artista atacado este martes. La canción Chantaje de Shakira también fue víctima de esos mismos hackers: el vídeo se veía, pero no aparecía título original.

También, la BBC afirma que otros artistas como Selena Gomez, Drake, Taylor Swift y Adele se vieron afectados por esta acción. Su vídeos originales fueron eliminados de Vevo y se cambiaron sus títulos por el nombre de los hackers. Algunos se restablecieron rápidamente.

Hasta ahora ni YouTube, ni Luis Fonsi se han pronunciado acerca del tema, sin embargo las redes se llenaron de memes de celebración porque al fin se había borrado la canción que sonó durante todo el año pasado.

despacito has been deleted from youtube pic.twitter.com/mJe0QWLApp — venom (. Y .) (@venomkatycat) 10 de abril de 2018