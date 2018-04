Embajada de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Nariño

Mediante un comunicado la embajada de los Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a departamento de Nariño, debido a los recientes hechos de inseguridad que se han presentado en la frontera con el Ecuador.

La embajada indicó que “informes recientes indican una amenaza de secuestros continuos dentro del departamento de Nariño, tras el secuestro y la muerte de tres periodistas ecuatorianos, así como el secuestro el 17 de abril de 2018 de una pareja ecuatoriana cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador”.

El documento también expone que el personal de la embajada no puede viajar a esa región del país sin permiso expreso y que puede solicitar el uso de vehículos blindados, escolta militar y / o rastreadores del personal que viaje por el departamento.

Finalmente, la alerta de seguridad finaliza advirtiendo que la embajada tiene una capacidad limitada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en la región y como acciones a tomar sugiere: no viajar al departamento, mantener un bajo perfil y revisar sus planes de seguridad personal.

New Security Alert for #Nariño from @TravelGov: https://t.co/rMW4hFQqJM