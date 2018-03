En Europa prohíben el registro de marca "La mafia se sienta a la mesa"

Agencia Anadolu

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le prohibió a la cadena de restaurantes ‘La mafia se sienta a la mesa’ registrar su marca en los países del bloque. Los magistrados de la corte continental indicaron en una sentencia que la firma da una imagen positiva del crimen y banaliza los valores fundamentales de la comunidad.

El TGUE mencionó que la marca de restaurantes es contraria al orden público porque alude a una organización criminal conocida en el mundo que impactó en Italia y contraria a los valores de la Unión.

La corte europea aseguró en su fallo que el elemento denominativo 'la mafia' es dominante en la marca y que este remite a una organización criminal que recurre a la intimidación, la violencia física y el asesinato para ejercer sus actividades que incluyen el tráfico ilegal de drogas y la corrupción.

“Esas actividades criminales vulneran los propios valores en los que está fundada la UE y, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de la libertad, que son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea", manifestó el tribunal.

La empresa española La Mafia Franchises registró la marca 'La mafia se sienta a la mesa' en 2006 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).

El gobierno italiano pidió en 2015 que se eliminara el registro de la marca a la justicia continental que se pronunció a su favor el jueves.

La Mafia Franchises es una empresa española propietaria de la marca cuestionada que vende comida italiana, tiene sede en la ciudad de Zaragoza y cuenta con 42 locales repartidos por todo el país ibérico.

El fallo no obliga a la empresa a cambiar la denominación de la marca, pero no podrá inscribirla a nivel comunitario, traducido en que no tendrá exclusividad.