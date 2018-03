En Semana Santa: ojo con los niños en las piscinas

Redacción actualidad

Padres de familia y cuidadores deben estar especialmente atentos con los niños estas vacaciones. Once recomendaciones para evitar tragedias los días santos.

No hay que descuidar las señales en el mar. Atención para que evite accidentes. Fundación Mariana Novoa

Las cifras son muy dicientes: hasta el 31 de diciembre de 2017 se presentaron 204 casos fatales de accidentes en piscinas, lagos, lagunas y mares en menores de 14 años, en el país, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (76 casos en niños varones y 38 en niñas de 0 a 4 años; 23 en niños y 9 en niñas de 5 a 9 años de edad y 40 en niños y 18 en niñas de 10 a 14 años)

De acuerdo con Hortensia Espítaleta, directora de la Fundación Mariana Novoa, “después de analizar los datos y cifras obtenidos, determinamos que las niñas son menos impulsivas, son más fáciles de supervisar, realizan más actividades grupales y son más cautelosas, y es por esto que son menos propensas.

Esta fundación lanza una alerta para que en esta Semana Santa las vacaciones no se conviertan en una pesadilla por niños ahogados. “La muerte por ahogamiento es un peligro silencioso. Está demostrado que un menor de cinco años no produce ruido al caer a un cuerpo de agua. La supervisión visual permanente es la clave para evitar cualquier tipo de accidente, pero siempre hay más por hacer”, afirma Espítatela.

Esta fundación, creada "para honrar la memoria de nuestra hija Mariana, quien volvió al cielo a causa de sufrir un accidente en la piscina de un jardín infantil, en su primer día de clases" busca evitar que otros niños sufran estos accidentes, por eso se orienta "hacia la búsqueda de estrategias pedagógicas y formativas que incidan en el bienestar, el desarrollo integral y la calidad de vida de los niños y las niñas de Colombia; haciendo especial énfasis en la seguridad y prevención de accidentes infantiles", según dice su página web.

Estas son once recomendaciones para evitar accidentes:​

1. Nunca le quite su vista de los niños cuando estén en o cerca al estanque de la piscina o estructura similar (jacuzzi, spa, bañera, tina de hidromasaje, etc.), ¡ni por un segundo!

2. Si está en grupo, designe a un “guardián del agua”, turnándose con otros adultos.

3. Cuando esté supervisando, manténganse alerta y evite distracciones como la lectura, la charla o el teléfono.

4. Enseñe a los niños cómo avanzar en el agua, cómo flotar y cómo salir de la piscina. Dígales a los niños que se alejen de los drenajes de estanques de piscinas y jacuzzis.

5. No se confíe de los flotadores, las “alitas inflables” o cualquier otro juguete inflable, no son dispositivos de seguridad.

6. Si su hijo no puede nadar, manténgalo no más allá del alcance de su brazo. Si encuentra una tapa de drenaje suelta, rota o que falta, avise al dueño u operador y no entre al estanque de la piscina o jacuzzi.

7. Que su hijo siempre use gorro de baño, en especial si el largo de su cabello es considerable, no permita que naden con collares, vestidos holgados, ni ningún objeto que pueda facilitar el enredamiento mecánico en el drenaje o en cualquier accesorio del estanque.

8. Mantenga dispositivos autocerrables (bisagras) y autoajustables (perillas) en las puertas que dan al área del estanque de la piscina y/o estructura similar.

9. Aprenda a dar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a niños pequeños y grandes.

10. Todas las puertas y ventanas de las casas que permitan el acceso al estanque de la piscina deben permanecer aseguradas o, en su defecto, limitar su apertura a máximo 10 cm.

11. Mantenga el área alrededor del estanque de la piscina y/o estructura similar libre de objetos (protección de cuadrante) que le permitan al niño escalar la cerca.