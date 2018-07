En Uruguay se venderá yerba mate con cannabis

-Redacción Actualidad

El nuevo producto llegará a las tiendas este mes de julio, costará unos US$ 7 y se distribuirá con las marcas Cosentina y La Abuelita.

Desde este mes de julio, en Uruguay se inicia la venta de yerba mate —el producto con el que se prepara la popular infusión que se consume en Argentina, Uruguay y Paraguay— con un nuevo ingrediente: cannabis.

Según informó el diario Clarín, de Buenos Aires, el nuevo producto entrará al mercado bajo las marcas Cosentina y La Abuelita y el inicio de su distribución de da luego de que el Ministerio de Salud Pública uruguayo diera la autorización.

Palo Riveiro, representante de ambas marcas, le explicó al diario que el producto no tiene un efecto psicoactivo ya que no contiene THC, que es principal componente psicoactivo del cannabis. Por esa razón, la yerba mate con cannabis será de venta libre y apta para el consumo de cualquier persona.

"Es yerba no medicinal. No es un medicamento y no es psicoactivo", dijo Riveiro a Clarín, sin embargo, agregó que el nuevo producto sí aportará los beneficios del cannabidiol. El precio de este nuevo producto está estimado en 7 dólares.

En 2015, un informe del Instituto Argentino de la Yerba Mate reveló que Uruguay era el país con más consumo de yerba mate, alcanzando los 6,8 kilogramos por persona al año.