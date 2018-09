En video, un piloto compró pizzas a sus pasajeros para recompensar el retraso del vuelo

Jeff Raines, un piloto de la aerolínea American Airlines, tuvo un gesto especial con los tripulantes del vuelo 2534 que cubría la ruta Los Ángeles- Dallas, en Estados Unidos.

El vuelo fue desviado a Wichita Falls, Texas, debido a una tormenta eléctrica que ocurría mientras el avión volaba. Ante esto, Raines decidió aterrizar de emergencia en la base aérea Shepherd Air Field para que cuando esta pasara, se retomar el vuelo.

Puede leer: Sábados Felices, 46 años al aire en la televisión colombiana

Raines, consciente de la decisión que tomó y que podría incomodar a sus 160 pasajeros por el retraso, pidió a domicilio 40 pizzas, al momento de aterrizar. Estas las canceló con su propio dinero y al llegar las repartió personalmente a los tripulantes.

Josh Raines, un empleado de la base aérea, grabó y publicó el video en sus redes sociales, pues asegura que nunca había visto nada como eso.

@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB