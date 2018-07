Encierran a niñas en el sótano de un colegio en India por no pagar la pensión

La historia la reveló la prensa india que señala que menores de 4 a 6 años estuvieron encerradas en una escuela pública porque sus padres no estaban al día en las mensualidades.

Istockphoto / Imagen de referencia

Muchos padres confirmaron la situación a The New Indian Express, según el cual, el 9 de julio niñas de entre 4 y 6 años habrían sido enviadas al sótano de la escuela pública porque sus papás no habían pagado la pensión.

Según algunos medios fueron 60 menores, pero otros hablan solo de 12. "Cuando le preguntamos a las profesoras por qué las habían mandado al sótano, dijeron que las autoridades del colegio les dijeron que lo hicieran porque las mensualidades de esas alumnas no habían sido pagadas", agregó el papá de una de las niñas.

Según BBC, la denuncia hecha por los apoderados indica que las niñas estuvieron en el sótano desde las 7.30 am hasta las 12.30 pm, y que cuando las encontraron, estaban "hambrientas y sedientas".

"Encontré a mi hija sentada en el suelo del sótano del colegio junto a otras, llorando", dijo una mujer a la prensa, junto a otros padres, que dicidieron llevar el caso contra el establecimiento a los medios.

Algunos padres incluso se quejaron porque ellos sí estaban al día con los pagos y, sin embargo, sus niñas también fueron enviadas al sótano. El colegio aún no ha dado explicaciones pero muchos padres denuncian que aún mostrando la libreta de pagos en donde se demuestra que no deben la mensualidad, el colegio no dijo nada.

"No hay disculpas ni arrepentimiento por parte de la directora", denunciaron los ofendidos padres. La Comisión de Delhi para la Protección de los Niños inició una investigación. La policía también busca culpables de los hechos.