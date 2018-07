Encuentran a Mara, la perrita por la que una pareja de ancianos ofrecía su jubilación

-Redacción Actualidad

Un final feliz tuvo la historia de la pareja de ancianos que ofrecieron sus pensiones a cambio de que les devolvieran a Mara, una Caniche Toy de cuatro años que fue raptada por un hombre a través de engaños, en Mar de Plata, Argentina.

Todo empezó el pasado jueves en horas de la tarde cuando un joven vendedor de bolsas tocó el timbre de los ancianos. “El muchacho tenía como 15 o 16 años. Yo le dije que no tenía interés, pero igual le di unos pesos. Cuando le doy el dinero me dice que si le puedo dar un vaso de agua. Cuando entro por el vaso de agua y salgo, ya me había robado la perrita”, dijo en el video que grabaron los ancianos.

Ana, esposa de Eduardo, también aparece en el video denunciando lo ocurrido. Además ofrece su jubilación a el responsable del robo, a cambio que devuelvan la perrita.

“Por favor, quiero a mi perrita. Les doy mi jubilación. Por favor, es lo único que tenemos. Somos los dos solitos y ella, nada más”, indicó la señora en el video que han publicado varios medios en Argentina y se viralizó por redes sociales.

Pues bien, finalmente la Policía halló al caniche que unos abuelos buscaban y por el que ofrecían sus jubilaciones como recompensa, en el barrio Constitución en la ciudad de Mar del Plata. "Es una alegría inmensa. Gracias a la Policía de acá", dijo el anciano en diálogo con Cadena 3. Según medios locales, la mascota se encuentra en buen estado y ya en casa de sus dueños.