¿Es The Big Bang Theory un ejemplo de "masculinidad tóxica" y "feminismo vacío"?

Cultura Ocio - Europa Press

Un nuevo libro titulado Toxic Geek Masculinity in Media: Sexism, Trolling, and Identity Politics indaga en la representación de la masculinidad y la cultura nerd en los medios, y parece que ha encontrado en The Big Bang Theory un mal ejemplo.