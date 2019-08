¿Es cierto que Quentin Tarantino les da menos diálogos a las mujeres en sus películas?

El legendario director de películas como Kill Bill y Bastardos sin gloria, Quentin Tarantino, negó que haya decidido deliberadamente darle menos diálogos a la actriz Margot Robbie en su más reciente filme Once upon a time in Hollywood. Robbie interpreta a la actriz Sharon Tate (quien murió a manos del asesino serial Charles Manson).

En una rueda de prensa en Cannes (Francia) una reportera de The New York Times le preguntó a Tarantino por qué Robbie, quien aparece en películas como I, Tonya no hablaba más en su última película. La periodista agregó en la pregunta que parecía una decisión deliberada. El director solo respondió: “Bueno, pues rechazo tu teoría”.

En la revista Time retomaron la controversia que generó esta pregunta, pues “históricamente los personajes femeninos en sus películas (de Tarantino) tienen menos líneas (de diálogo) que sus contrapartes masculinas”. Se pusieron, entonces, en la tarea de contar cuántas frases son pronunciadas por mujeres en las películas de Tarantino, versus cuántas líneas o frases son pronunciadas por hombres y estos son los resultados:

Once upon a time in Hollywood: 24,7% mujeres; 75,3% hombres

Los 8 más odiados: 12,2% mujeres; 87,8% hombres

Djando sin cadenas: 7,6% mujeres; 92,4% hombres

Bastardos sin gloria: 20,3% mujeres; 79,7% hombres

Death proof: 79,7% mujeres; 20,3% hombres

Kill Bill Volumen II: 41,2% mujeres; 58,8% hombres

Kill Bill Volumen I: 56,8% mujeres; 43,2% hombres

Jackie Brown: 30,1% mujeres; 69,9% hombres

30,1% mujeres; 69,9% hombres Pulp fiction: 21,1% mujeres; 78,9% hombres

Perros de reserva: 0,2% mujeres; 99,8% hombres

Total de las 10 películas: 27,7% mujeres; 72,3% hombres

Los periodistas de la renombrada revista estadounidense tomaron las 10 películas que ha dirigido Tarantino en su carrera y establecieron reglas sencillas. Por ejemplo, que un diálogo contaba si era una oración de más de tres palabras y contarían desde las películas mismas y no desde los libretos, porque se suelen cortar escenas en edición.

Los datos, agrega Time, “muestran claramente que los hombres tienen la mayoría de los diálogos en las películas de Tarantino”. Explican que, en parte, esto se debe a que una gran porción de sus filmes son protagonizadas por hombres o tienen más personajes hombres que mujeres, pero incluso en películas como Kill Bill, donde las mujeres están mayormente en pantalla, los hombres hablan casi tanto, o más que ellas. Además, la película en la que más hablan las mujeres, Death Proof en la que tienen 79% de los diálogos, no la hizo Tarantino solo, sino en compañía del director Robert Rodríguez.