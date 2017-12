Es oficial: Stranger Things tendrá tercera temporada

Reacción Actualidad

Los hermanos Duffer, directores y productores de Stranger Things, ya lo habían anunciado de manera extraoficial anteriormente, pero este viernes Netflix lo confirmó: la serie tendrá tercera entrega.

Los fans de la nostalgia ochentera, el suspenso del Upside Down y el grupo de amigos de Eleven celebran la noticia, aunque ya era un anuncio esperado. Meses atrás, los Duffer habían expresado a la New York Magazine que su plan sería rodar únicamente cuatro temporadas de Stranger Things. Según ellos, sería poco verosímil que cada año sucedieran cosas tan extrañas en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. Lea también: Netflix anuncia primera serie "completamente colombiana"

La serie de ciencia ficción ha tenido un enorme éxito entre la crítica desde que Will Byers desapareció misteriosamente en el primer capítulo. Además, es una de las series más vistas de Netflix. Aunque la plataforma no contabiliza sus espectadores porque su modelo de negocio no depende de la publicidad, Nielsen, la empresa responsable de controlar las audiencias en Estados Unidos, publicó un informe donde explicaba que alrededor de 15,8 millones de espectadores americanos comenzaron los episodios de la segunda temporada en el mismo fin de semana del estreno.

Este producto estuvo nominado a 18 premios Emmy, de los cuales se llevó cinco, y ha sido ganador del premio SAG al Mejor Reparto, estatuilla que entrega el sindicato de actores de Hollywood. Le puede interesar: Así es el universo de Stranger Things según Plaza Sésamo

Netflix anunció con un trino la buena noticia, aunque aún no se tiene una fecha exacta para su lanzamiento: