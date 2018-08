Escritor del libro cómo salvar su matrimonio, asesinó a su esposa

-Redacción Actualidad

Derek Medina, el escritor hispano que fue hallado culpable en el asesinato de su esposa en 2013, fue el creador del libro ´Cómo salvar la vida de una persona y su matrimonio´.

Según su versión, Medina asesinó a su esposa porque presuntamente esta lo agredía. "Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso, por lo tanto hice lo que hice. Espero que me entiendan", publicó en un estado de esta red social,minutos después de realizar el asesinato.

Medina, luego de matar a su cónyuge Jennifer Alonso, en Miami, Estados Unidos, subió la foto del cadáver en su cuenta personal de Facebook con este mensaje. "Voy a ir a prisión o ser sentenciado a muerte por matar a mi esposa, los quiero amigos, los voy a extrañar, cuídense, gente de Facebook me van a ver en las noticias", escribió.

El estadounidense expresó durante el proceso legal en el 2015, que todo ocurrió cuando Alonso y él tenían una discusión.

“Ella tomó una pistola y me apuntó. Después salió de la habitación y regresó para decirme que me iba a dejar”, dijo Medina. Ante esa pelea, el escritor disparó entre seis y ocho veces para matarla.

Jennifer Alonso dejó a una niña de 10 años, hija de este matrimonio.