Espacios abiertos, ideales para compartir en familia

Según el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, la familia es el núcleo de la sociedad y el primer escenario donde socializamos, donde nos quieren y donde nos desarrollamos como personas. “En la medida en que nosotros, como seres humanos, cuidemos y procuremos tener familias saludables, poseeremos, en consecuencia, una sociedad saludable”, dicen los expertos.

Por lo tanto, poder compartir tiempo de calidad en familia, y, sobre todo, en espacios abiertos donde no haya pantallas ni interrupciones tecnológicas, es fundamental para contribuir a una sociedad saludable.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la exposición a la naturaleza influye directamente en la salud, el bienestar y la calidad de todas las personas y se consigue mejorando el acceso a parques y jardines urbanos, zonas verdes, playas, espacios abiertos de uso deportivo y recreativo, bosques y reservas naturales protegidas, senderos, entre otros.

Cada día las opciones son más, pues cajas de compensación familiar, hoteles, parques de diversiones y hasta empresas crean alterativas de espacios abiertos, rodeados de naturaleza, para que sus usuarios o trabajadores tengan un lugar de diversión, compartir y bienestar.

Desde hace varios años, por ejemplo, en distintos frentes se trabaja para brindar mejores opciones de hospedaje y entretenimiento en destinos nacionales e internacionales, con la posibilidad de respirar aire puro y estar rodeados de naturaleza.

Con esta iniciativa se busca incentivar el bienestar de las familias colombianas y brindar descanso y diversión en variados climas, para todos los gustos, edades y presupuestos.

Finalmente, estas son algunas recomendaciones de Despegar para que los viajes que involucren niños y adultos sean siempre un éxito:

• Definir el lugar en el que la familia compartirá la temporada de vacaciones es una tarea que resulta mejor si todos participan. Tenga en cuenta que los niños se adaptan fácilmente siempre que haya lugares interesantes, con atractivos, bien sea de la naturaleza o creados para ellos.

• Ni los niños ni los adultos mayores deben constituir un impedimento para elegir un lugar, basta con llegar a acuerdos y planear de qué manera va a disfrutar cada uno la estadía.

• En la temporada de descanso es normal que se alteren hábitos y horarios. Si se es cuidadoso, esto no tiene por qué afectar la salud. De todos modos, no sobra preguntar por los ingredientes y las formas de cocción de algunos platos típicos que no correspondan al consumo habitual en la familia.

• Las vacaciones rompen con la rutina, ese es quizá su principal objetivo. Así que vale la pena ser flexibles con los horarios de las comidas y el descanso nocturno. Siempre serán bien recibidas ciertas libertades, como comer más de aquello que se prefiera o no comer lo que desagrada, o ir a la cama más tarde y madrugar menos, siempre que el plan diario lo permita.

• Cuando se conocen otros lugares se coincide con muchas personas de otros sitios e incluso con los nativos. Así que es una ocasión valiosa para que los niños se relacionen y hagan amigos. Si saben cultivar esas nuevas amistades, atesorarán experiencias para compartir al regresar al colegio o al trabajo.

