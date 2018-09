Esta es la comunidad a la que el padre Linero solicitó su retiro

La noticia fue tan sorpresiva como viral y el protagonista fue Alberto Linero. No es usual que un sacerdote anuncie -casi que en vivo y en directo - que renuncia a sus hábitos porque se desencantó de diferentes situaciones. “Me mamé de cosas mías, de soledades y de cosas que no entiendo, me cansé y punto”, dijo en diálogo con Blu Radio. Explicó que le envió una carta al padre Jean-Michel Amouriaux, superior general de los eudistas o Congregación de Jesús y María para “que me dispense de mis promesas sacerdotales”.

La paradoja. Linero repitió un acto que en 1643 había ejecutado Juan Eudes (fundador de los eudistas) cuando, según la web oficial de esa congregación, "después de mucho orar, reflexionar y consultar, abandonó la Congregación del Oratorio en 1643 (porque) la experiencia le enseñó que el clero necesitaba reformarse antes que los fieles y decide trabajar en esto, mediante la fundación de seminarios".

Tras su muerte, en 1680 la congregación continúo su "tarea de evangelizar y formar sacerdotes en diversos lugares del mundo". En 1792 por la Revolución Francesa la congregación fue dispersada y sus superiores fueron martirizados en París. En 1826 se reconstruyó y su principal objetivo en la época fue llevar la enseñanza cristiana a los colegios. (Le puede interesar: El padre Alberto Linero le dice adiós al sacerdocio).

Actualmente, según la página oficial de la comunidad, 400 eudistas hacen parte de la congregación en 18 países. Tienen presencia en América, África, Europa y Asía (solamente en Filipinas). En Colombia tienen parroquia en Barranquilla y casas de formación en Bogotá.

En Colombia, uno de los sacerdotes más representativos Diego Jaramillo, director del Minuto de Dios, quien recordó que Juan Eudes "se destinguió en un principio por su trabajo con los enfermos de peste.Amor a los enfermos que complementó con un cuidado espiritual. Abrió por primera vez en la iglesia, casas que tenían nombre de refujios, para acoger mujeres en prostitución para que pudieran tener una ocupación más digna para que salieran adelante". (Le puede interesar: “Padre Linero, lo invito a un retiro en mi finca”: Faustino Asprilla).

Precisamente el proceso para retirarse de los compromisos sacerdotales consiste en enviar una carta, en la que debe explicar las razones de su decisión, al superior de su comunidad en Roma. “Lo primero es que hay aclarar es que no se deja de ser padre, porque el que se ordena como sacerdote lo hace para toda la vida, lo que se solicita es la suspensión del ejercicio de su práctica”, explicó el padre Manuel Vega, director de Vocaciones y Ministerios Ordenados de la Conferencia Episcopal, en entrevista con el diario El Heraldo.

En 2017, el padre francés Jean-Michel Amouriaux recibió ese nombramiento en la Asamblea General número 66 de la comunidad eudista, que se llevó a cabo en Ciudad de México. La sede principal se encuentra en Roma, desde allí Amouriaux ejerce sus funciones.

Los eudistas “buscan desarrollar las cualidades que favorecen la vida y el trabajo en común: apertura de espíritu, respeto a los demás, capacidad para escuchar y dialogar (…) aceptan plenamente seguir las orientaciones diocesanas, regionales y nacionales”, explican los religiosos en su página web.

Por lo pronto, Linero pidió que no quería hablar más sobre decisión porque se trataba de su vida privada. Respecto a la solicitud que envío a Amouriaux aseguró que aún no ha recibido respuesta.

