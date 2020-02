Esta es la historia de V, la niña argentina que denunció los abusos de un familiar a través de Whatsapp

Redacción Cromos

La historia de V (nombre ficticio para proteger su identidad) es como la de muchas niñas y niños que son abusados por un miembro de círculo cercano. Leandro Martínez, de 41 años, es el esposo de su prima. Es el mismo al que V le tiró pétalos el día en que se casaron. El mismo cuyo hijo es uno de los primos favoritos de la protagonista de este aberrante delito.

Ni la víctima ni nadie de su familia salen del asombro. "Nosotros velamos por la seguridad física y psíquica de nuestra hija. Esto es demasiado para ella", explicó Daniela, mamá de V, al diario La Nación.

Por un audio de Whatsapp

A finales del año pasado, V le envió el siguiente mensaje de voz a su mejor amiga: "hola, no sabés lo que me pasó, mi tío me tocó la cola y la chucha. Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar".

La amiga se lo compartió a sus acudientes, que de inmediato se comunicaron con la familia de la abusada. Daniela y Pablo, padres de V, decidieron informarle a la esposa del abusador, que vive en una lujosa casa en las afueras de Buenos Aires. Pero no fue fácil quitarle la máscara al empresario, pues la suegra del delincuente quiso encubrirlo, diciendo que la noticia era inoportuna para su hija embarazada.

V les contó a sus papás lo que vivió en el transcurso de 2018. Confesó que en muchas ocasiones se inventó excusas, como que tenía que ir al baño, para que Martínez dejara de tocarla.

La noticia incluso llegó a su escuela. En una clase sobre educación sexual, V le compartió a la profesora lo que el individuo le hacía a escondidas. "Se abrió un expediente. La maestra lo comunicó al gabinete psicopedagógico y derivaron la información a un centro de niñez, pero aún así, todavía entonces nos costaba enmarcar lo que había pasado en un hecho delictivo", informó Daniela a La Nación.

Cámaras de seguridad

Daniela y Pablo instalaron cámaras de seguridad en su casa para conseguir pruebas contundentes. Otro día la niña invitó a Martínez a dar un tour por la casa. El adulto aceptó. En el camino, según el papá de V, se aprecia en un video al hombre de 41 años tocar las partes íntimas.

"Cuando vi el video me cayó la ficha. Ahí se ve la situación cuando ingresan a la habitación de mi hija. Él la sostiene del brazo izquierdo aparece una situación de tironeo y mientras la tiene agarrada del brazo le toca la cola. Luego, avanzan y él con las manos en la cintura empieza a descender hacia la vagina y la toca", contó la mamá al portal TN.

Tras realizarse la denuncia por abuso sexual agravado, Leandro Martínez desapareció hace un mes de su casa. "Cuando se produjo el allanamiento, supuestamente Leandro y su esposa se habían ido de vacaciones a Mar del Plata, pero dejando la puerta trasera abierta. ¿Quién se va de vacaciones así? Evidentemente, alguien les había avisado, y él se había ido en una camioneta solo esa mañana", manifestó Daniela.