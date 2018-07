Este es el globo del "Bebé Trump" que volará sobre Londres el próximo viernes

Una curiosa protesta se llevará a cabo la próxima semana en contra del presidente estadounidense Donald Trump. Un globo gigante que retrata al mandatario como un "bebé furioso" sobrevolará la mañana del viernes 13 de julio las inmediaciones del Parlamento británico durante su visita a Londres.

La caricatura aerostática, de 6 metros de altura, ha obtenido el permiso de la Autoridad Metropolitana de Londres para elevarse durante dos horas en los jardines del palacio de Westminster.

Caricaturizado como un bebé de color anaranjado, vestido únicamente con unos pañales y con un teléfono móvil en la mano, sus creadores pretenden mostrar que Trump "es un bebé gigante enfadado con un ego frágil y manos diminutas", explicó el activista Leo Murray en su plataforma de Crowdfunder, donde ya han recaudado 16.987 libras (19.196 euros) para hacerlo volar.

Para conseguir tal cifra de dinero el activista ha hecho una exhaustiva camapaña mediática promocionando la manfestación. En Twitter, por ejemplo, el globo tiene cuenta propia en la que anuncia: "Ayúdame a volar".

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1