Este sitio web le dice dónde está entregando regalos Papá Noel en este momento

Partiendo desde su base en el Polo Norte, el trineo del hombre de rojo voló sobre Japón luego de pasar por Australia.

En unas horas, tirado por nueve renos visibles en 3D en el sitio, Papá Noel ya ha distribuido mil millones de regalos, según el contador de Norad.

El organismo militar estableció una línea telefónica abierta para los niños en 1955. Años más tarde creó este sitio (www.noradsanta.org) para seguir, en ocho idiomas, la posición en tiempo real de la barba blanca más famosa.

Voluntarios responden las llamadas de los niños cada año y una cuenta de Twitter, @NoradSanta, también informa sobre los movimientos de Santa Claus.

Better get to sleep Hong Kong is coming to town! #NORADTracksSanta pic.twitter.com/fQppsSubfe

Esta búsqueda se ha convertido en tal fenómeno que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania, prevén participar en algunas llamadas telefónicas por la tarde.

El origen de esta operación de Norad data de hace seis décadas, cuando la cadena de almacenes Sears puso un anuncio en un periódico del estado de Colorado ofreciendo llamar a Papá Noel, pero por error se publicó el número de Norad.

Cuando un niño le preguntó al oficial de turno ese día, el coronel Harry Soup, si era "Papá Noel", éste participó en el juego, iniciando la tradición.

Santa has a great view of the Great Wall #NORADTracksSanta thanks to @verizon for boosting our signal! pic.twitter.com/rEpRMxwkZW

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24 de diciembre de 2017