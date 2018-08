Familiares de "Zombie Boy" niegan que el artista se hubiera suicidado

BANG Showbiz

Este miércoles las autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento del modelo Rick Genest, más conocido por su nombre artístico Zombie Boy, informando que este se había quitado la vida en su apartamento de la localidad de Plateau-Mont-Royal. Sin embargo, los seres queridos del artista están convencidos de que su muerte habría sido un accidente. (Lea: Conozca la historia de "Zombie Boy", el artista con más de 300 tatuajes)

"Nosotros, su familia y su círculo de allegados, consideramos que existen demasiadas inconsistencias en torno a su muerte como para que se considere un suicidio, y el hecho de que la gente haya sacado conclusiones tan rápidamente resulta muy decepcionante", aseguró su mánager Karim Leduc en declaraciones al portal People. "El balcón del tercer piso desde el que se cayó era muy peligroso; hace tan solo tres semanas fui a visitarle y estuve en ese mismo lugar con él fumando un cigarrillo. Se trata de una especie de salida de emergencia o de incendios, un espacio con una barandilla de seguridad muy baja, y recuerdo que él estaba apoyado con la espalda contra la barandilla, casi sentado sobre el borde, y de pronto se cayó".





Una de las pruebas que, en opinión de sus familiares, pondría en duda la hipótesis del suicidio es el hecho de que Genest no dejara ninguna nota o que en el momento de la caída se encontrara acompañado de su novia, quien no detectó ningún comportamiento extraño por su parte cuando él le informó que iba a salir a la pequeña terraza a fumar. Fue ella quien, alarmada por lo mucho que estaba tardando, salió a buscarle y vio su cuerpo tendido sobre el pavimento varios metros más abajo.



"Creemos que no era una persona capaz de hacer algo parecido; nunca haría algo así porque siempre tenía en cuenta los sentimientos de los demás. Incluso cuando estaba atravesando momentos muy duros y difíciles, siempre siguió adelante", aseguró su representante.



Zombie Boy se convirtió en una figura destacada de la cultura pop tanto por sus numerosos tatuajes, que cubrían casi cada centímetro de su piel, como por su participación en 2011 en el video Born This Way, de Lady Gaga, quien tras enterarse de la noticia de su muerte le dedicó un emotivo tributo en Twitter.



"El suicidio de mi buen amigo Rick Genest, Zombie Boy, es mucho más que devastador. Tenemos que trabajar más y más duro para cambiar la cultura y darle a las enfermedades mentales la relevancia que se merecen. Y sobre todo hemos de acabar con el estigma que impide a muchas personas hablar de ello y buscar ayuda", escribía Gaga, dando fuerza a la teoría de que se había quitado la vida.