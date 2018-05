Famosa cazadora se emociona al ver a un niño sostener un rifle

Durante la convención de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) celebrada el fin de semana pasado en Estados Unidos, la entusiasta de las armas y defensora de la NRA Kendall Jones se encontró con un niño que sostenía un rifle de asalto. La mujer, quien asume ser cazadora, le pide al joven que le enseñe cómo se manipula el arma que tiene en las manos. La demostración quedó grabada en un video que Jones subió a sus redes sociales.

This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT pic.twitter.com/felOU31dhf

La escena fue altamente criticada por organizaciones que se oponen a las armas y quienes demuestran con cifras los riesgos de la manipulación de armas de fuego por parte de niños. El arma, más grande que el cuerpo del joven, es cargada y descargada por el menor de cuatro años mientras Jones le pide que lo haga de nuevo. Jones citó en su cuenta de twitter que los padres del niño “lo estaban haciendo bien”.

Jones había sido criticada con anterioridad por publicar fotos de los animales que ha matado. El video que se volvió viral en cuestión de horas, fue citado por Shannon Watts, fundadora de la organización Moms Demand Action, recordando que el uso de armas en niños de tan corta edad puede traer consecuencias graves.

A scene from the @NRA annual meeting in Dallas. 5,790 American children receive medical treatment each year for a gun-related injury; 21% of those injuries are unintentional. About 1,300 children die annually from a gun-related injury in the US. #NRAAM pic.twitter.com/6ONVhlJytG