Foro de lactancia materna en México, sin presencia de mujeres

-Redacción Actualidad

En un foro organizado por la Secretaría de Salud de México para dialogar sobre la situación en torno a la lactancia materna en ese país, los siete invitados eran hombres.

Se trata de la conferencia denominada “Uniendo esfuerzos por la lactancia materna”, llevada a cabo el pasado martes 7 de agosto. A la conversación asistieron el secretario de salud mexicano, José Narro Robles; representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris; la Cámara Nacional de Industriales de Leche, Canilec; así como de la industria farmacéutica. Ninguna mujer participó de la charla.

Lea: La lactancia materna también es tarea para los papás

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, publicó una fotografía del evento acompañada del mensaje: “¿Qué está raro en esta foto?”, reclamando la ausencia de mujeres en el panel.

Narro Robles, secretario de Salud, luego del evento publicó en redes sociales un mensaje en el que resaltaba su participación en el foro, junto a otras instituciones, sin darse por enterado de los reclamos que había desatado el evento organizado por la entidad que él preside.

El panel había sido organizado en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, promovida por la Organización Mundial de la Salud para concientizar a las personas en torno al derecho que tienen las madres a la lactancia.

Lea también: Una lactancia materna exitosa no es solo responsabilidad de la madre

La polémica por el evento se produce justamente el mismo día en el que en ese país académicos de las ciencias sociales suscribían la iniciativa “No sin Mujeres México”, en la que se busca visibilizar y fomentar la participación de mujeres profesionales y académicas en espacios intelectuales.

En la iniciativa, los investigadores firmaban una carta en la que se comprometían a no participar en eventos académicos en los que no fueran invitadas panelistas mujeres.

“En caso de ser invitado a un evento profesional o académico (conferencia, congreso, jornadas, mesa redonda o similar) de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta, propondré proactivamente una terna de colegas que puedan ser invitadas a dicho espacio. En caso de que la organización no acepte la inclusión de ninguna mujer, me comprometo a no participar en el evento”, se lee en la carta que fue firmada por aproximadamente 20 hombres pertenecientes al sector académico mexicano.

Ante las críticas que recibió este evento por, al parecer, repetir la misma situación presentada en el foro sobre lactancia materna, la politóloga Angélica Bucio, quien promovió la iniciativa, explicó la razón por la cual no hubo presencia de mujeres en el lanzamiento de este movimiento.

“Se trata de que los hombres se están comprometiendo, ellos, a: uno, observar su realidad; dos, reconocer que existe un sesgo en la vida pública de las ciencias sociales donde no se está visibilizando a las mujeres; tres, se comprometen a visibilizarlas y cuatro, se comprometen a bajarse de los foros donde no haya mujeres”, señaló la activista.

Bucio enmarcó la iniciativa en el movimiento HeforShe, el cual es promovido por ONU Mujeres para que todas las personas alrededor del mundo se unan en pro de la igualdad de género. “No es solamente un asunto de la mujer, es un asunto de derechos humanos”, señala la página oficial de la iniciativa.