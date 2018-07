Fundador de cadena Papa John se defiende tras renunciar a su cargo por comentario racista

EFE

El fundador y hasta esta semana presidente de la conocida cadena de pizzerías Papa John, John Schnatter, aseguró este sábado que el comentario racista por el que renunció el pasado jueves "fue sacado de contexto y se tergiversó" por la antigua agencia de mercadotecnia de la empresa que él fundó en 1984.



"No fue un insulto. Era parte de una estrategia social y una planificación y capacitación en medios, y repetí algo que alguien dijo. Fue sacado de contexto y se tergiversó, pero eso no importa", declaró Schnatter en una entrevista con la televisión KRON 4, situada en San Francisco (EE.UU.).



Schnatter dejó su cargo de presidente de la compañía que él fundó después de que se hiciera público que usó la palabra "negrata" ("nigger") durante una conferencia telefónica de capacitación con trabajadores.



Por ese motivo, por haberlo usado en una sesión de capacitación, consideró que el uso de esa palabra "no fue difamación". Sin embargo, se mostró arrepentido por haber herido los sentimientos de la gente. "Herí los sentimientos de la gente. Eso es lo que importa aquí. Y por eso lo siento y estoy decepcionado de que algo así haya sucedido", agregó Schnatter.



El fundador de la cadena de pizzerías explicó que la agencia de mercadotecnia Laundry Service, antigua encargada de la publicidad de Papa John, intentó "extorsionarle" y le reclamó seis millones de dólares para no difundir su comentario racista. "Trataron de extorsionarnos y nos mantuvimos firmes. Tomaron lo que dije y pasaron a (la revista) Forbes y Forbes lo imprimió y se volvió viral", detalló.



El uso de la palabra "negrata", escrita en los medios estadounidenses como "la palabra N" ("N-word"), tiene una connotación muy negativa en Estados Unidos al simbolizar la dolorosa historia de segregación racial de ese país. Antes de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), que derivó en la abolición de la esclavitud, las personas de raza blanca utilizaban esa palabra de manera despectiva para referirse a sus esclavos afroamericanos.