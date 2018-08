Garfield cumple 40 años, esta es su historia

-Redacción Actualidad

Un día como hoy pero hace 40 años, el dibujante estadounidense Jim Davis creó la tira cómica Garfield. El reconocido gato atigrado caracterizado por ser gordo, gustarle la lasaña y odiar los lunes, se ha vuelto uno de los personajes más reconocidos de la televisión y el cine.

Davis es oriundo de la ciudad de Indiana, Estados Unidos, donde fue criado en una granja junto a su hermano menor y una gran cantidad de gatos. El dibujante sufría de asma y debido a esto fueron varias las veces que su madre le daba un papel y un lápiz para que dibujara.

Davis estudió artes en la Ball State University y donde se graduó a finales de los años 60.

En 1972, luego de ser rechazado en varias oportunidades por agencias creativas, creó su primera tira cómica llamada “Gnorm Gnat” que duró hasta 1977. Esta era protagonizada por un mosquito, pero no tuvo éxito.

Sin embargo, siguió dibujando y veía que en los periódicos y los comics de aquella época, los perros eran los protagonistas. Ante esto decidió crear un gato, que consideraba era un animal que también querían los lectores y que le recordaba a su infancia.

"Vivimos en un tiempo en el que se nos hace sentir culpables por comer de más, por dormir de más, por no hace el suficiente ejercicio. Garfield no solo hace todo eso, sino que se siente orgulloso”, dijo Jim Davis a The Guardian.

Tiempo después, tras el rechazo de cuatro editoriales y periódicos, United Media le compró la idea de Garfield, quien llevaba el apellido de su abuelo James A. Garfield y que cuenta la historia de Jon Arbuckle, un dibujante con pocas habilidades sociales y su gato flojo y gordo.

El 19 de junio de 1978, Garfield apareció en 41 periódicos convirtiéndose así en un éxito en Estados Unidos. Con el tiempo y gracias a los libros, películas y series se ha transformado en un personaje mundial. De esta historia ya han hecho dos largometrajes, dos series animadas y han publicado libros que han vendido más de 200 millones de copias.