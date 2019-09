Generación Consciente, la nueva campaña de El Espectador

Redacción Generación Consciente

El Espectador y la Policía Nacional, mediante la Dirección de Antinarcóticos, encuentran la oportunidad de crear valor con una campaña que busca entregar a Colombia las herramientas para generar consciencia de no consumir ni traficar sustancias psicoactivas.

Por esta razón surgió el proyecto “Generación Consciente”, una iniciativa pedagógica que hará posible la entrega oportuna de información a las entidades y personas en general que día a día luchan en contra de uno de los flagelos más grandes que tiene Colombia: las drogas.

Lea también: Colombia y su lucha contra la droga

Por lo anterior y para dar desarrollo a dicha campaña de impacto nacional y que trasciende a los diferentes grupos de interés: jóvenes, niños y niñas, familias, vendedores y cultivadores, partiremos de una meta clara de llegar al 80 % de la población por medio de las diferentes vías de difusión, en especial las digitales.

Prevenir el consumo y la comercialización de estupefacientes en menores de edad, sensibilizar al país de la grave situación que se presenta y evitar que las cadenas de producción y distribución tomen fuerza son algunos de los objetivos que tiene “Generación Consciente”.

“Para la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, es importante implementar una estrategia de responsabilidad social, dirigida a niños, niñas y adolescentes con el propósito de alejarlos del mundo de las drogas, fortaleciendo de esta manera la red de participación cívica para la prevención: ‘Protegiendo colegios, cultivando futuro’, cuyo objetivo es informar a la audiencia acciones de prevención que permitan atender riesgos sociales, culturales y estructurales que afectan a las comunidades.

Los niños, niñas y adolescentes de la mano con sus familias se convierten en multiplicadores y promotores de convivencia para prevenir el consumo de drogas ilícitas, ahora tienen, a través de esta campaña, las herramientas para tomar decisiones que no afecten negativamente su futuro. Aquí el compromiso es de todos”, afirmó el director de la Dirección de Antinarcóticos, mayor general Jorge Luis Ramírez Aragón.

Esta iniciativa estará compuesta por especiales editoriales, en donde abordaremos temas como: drogas sintéticas, señales con las que puede identificar a un consumidor de droga, y mitos y verdades del consumo de estupefacientes, entre otros, contenidos que se podrán visualizar a través del periódico impreso y la web. Además, se hará divulgación por redes sociales, cuñas radiales y televisión. También se realizará la entrega de fascículos coleccionables y se trabajarán encuentros regionales para llegar a más colombianos y fortalecer el impacto de la campaña.

Por eso, con el compromiso de apoyar esas luchas que buscan transformar la realidad del país, El Espectador se une a esta iniciativa e invita a todos los lectores a acompañarnos en esta ardua tarea.

“Libres pero responsables”: Fidel Cano, director El Espectador

“Dentro de nuestra responsabilidad como medio de comunicación, presentamos hoy, en asocio con la Policía Nacional, este proyecto para hacer frente al crecimiento del mercado ilegal de drogas y de su consumo. Alguien me decía si no resultaba contradictorio que El Espectador, que desde su línea editorial se ha opuesto a la criminalización del consumo, se uniera para este empeño con la Policía, que tradicionalmente ha enfocado su combate a las drogas desde un punto de vista represivo. No hay que equivocarse. La defensa de las libertades individuales no significa la promoción del consumo y menos del negocio criminal y sus efectos perversos. “Generación Consciente” busca contribuir precisamente a que al ejercer su libertad cada uno tenga las herramientas para hacerlo con responsabilidad y conociendo las consecuencias de lo que hace. Esperamos que les guste y les sea útil. Bienvenidos”.