Entre el 23 y 25 de junio, usted podrá asistir al foro Gestión de Cambio, con el conferencista Tom Peters, uno los pensadores de Management más influyentes de todos los tiempos.

Un mundo diferente es el que tenemos a la vuelta de la esquina. Es inevitable pensarlo de otra manera, disfrutarlo de otra manera y vivirlo de otra manera. Por eso, es importante que todos pensemos en una nueva normalidad desde las cosas más pequeñas de nuestro diario vivir hasta la forma cómo vamos a afrontar los desafíos de una nueva economía, educación y salud.

El Espectador y Wobi lo invitan a reflexionar sobre cómo será esa nueva gestión de cambio con el foro 100% virtual los días 23, 24 y 25 de junio (wobi.com/online-events).

Tom Peters, uno los pensadores de Management más influyentes de todos los tiempos, será el ilustre conferencista que le aportará a su vida en estos tres días.

El curso 100 % digital con Tom Peters estará distribuido en tres sesiones de tres días, en los cuales el experto estadounidense, explicará cómo enfrentarnos a la gestión del cambio, tan necesaria es este momento a nivel personal y profesional.

Perspicaz, polémico y provocador, Peters es uno de los pensadores del mundo del Management más importante de los últimos 30 años. Su objetivo es inspirar y ayudar a generar cambios en el mundo de los negocios. Es coautor de In Search of Excellence, considerado por muchos como el mejor libro de gestión de la historia.

El trabajo de Peters, a lo largo de los años, se ha centrado en convencer a los líderes para que se centren en los elementos básicos de todos los negocios de éxito: personas, clientes, valores, ejecución y el espíritu empresarial autorenovable. Publicado en 2018, su libro más reciente es The Excellence Dividend: Meeting the Tech Tide with Work That Wows and Jobs That Last.

Los asistentes tendrán derecho al ingreso al curso digital los tres días, la traducción simultánea en español y diploma firmado por Tom Peter y Wobi.

Sesiones

Martes 23 de junio. Desarrollo de un liderazgo convincente para el cambio:

-El papel principal del liderazgo en la implementación de un cambio que se mantenga.

-Cómo identificar y diagnosticar las necesidades de cambio dentro de tu empresa.

- Cómo comunicare el mensaje de cambio. Aborda el lado humano y cultural del cambio y proporciona a otros la oportunidad y la confianza para tomar medidas.

Miércoles 24 junio. Impulsar la innovación para hacer frente a los desafíos del cambio:

- Claves para construir una cultura de innovación en su organización.

- Aumentar la agilidad estratégica y organizativa en un entorno competitivo en constante cambio.

- La importancia fundamental de promover la diversidad, la variedad y la conectividad.

-Lidiar con el fracaso y adaptarse cuando las iniciativas de innovación no se ajustan al plan.

Jueves 25 de junio. Implementar el cambio a través de la ejecución efectiva.

- La importancia de crear aliados dentro y fuera de la organización para lograr el cambio.

- Construir una cultura de responsabilidad entre tu gente.

-Mantener el impulso a través de pequeñas victorias y extender el cambio a lo largo del tiempo.

-Lidiar con la resistencia y los elementos emocionales del cambio.

Duración de cada sesión: 1:30 minutos.

Hora de inicio: 10:00 a.m. (Ciudad de México, Bogotá, Lima) | 11:00 a.m. (Nueva York) | 12:00 a.m. (Buenos Aires) | 5:00 p.m. (Madrid).

Precios:

Una entrada: 149 USD / Precio regular: 249 USD

Tres entradas: 429 USD / Precio regular 747 USD

Cinco entradas: 699 USD / Precio regular 1,245 USD

10 entradas: 1,299 USD / Precio regular 2,490 USD

AQUÍ para más información.