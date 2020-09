Guía Estudiantil, un espacio para el saber

La publicación de El Espectador le brinda la mejor información sobre el sector educativo, previo a ingresar a la universidad. En épocas de pandemia, en ella encontrará los consejos más acertados de la propia voz de los expertos.

Elegir qué quiere estudiar, qué programa se adecúa más a sus necesidades y gustos, y cuál institución está al alcance de su bolsillo, son preguntas básicas que se hacen los estudiantes antes de ingresar a la universidad.

El Espectador, en su publicación Guía Estudiantil, le ayuda a despejar las principales dudas de la propia voz de los expertos. Rectores, decanos, docentes y estudiantes son protagonistas de primera línea de nuestra publicación.

Columnistas de la talla del rector general de la Uniminuto, el Padre Hárold Castilla Devoz, así como el rector de Universidad Simón Bolívar, José Consuegra Bolívar, son apenas una muestra de credibilidad informativa.

“La inclusión, una responsabilidad urgente en la educación”, afirma el Padre Hárold Castilla Devoz, acerca de la responsabilidad de hacerle frente a los nuevos retos que afronta el sector y que no es suficiente crear condiciones para asegurar el derecho de una educación, sino que se necesita brindar las posibilidades para que las personas puedan sentirse parte de una sociedad.

“La riqueza de la heterogeneidad”, afirma por su parte, José Consuegra Bolívar, al señalar que “la educación superior en Colombia es heterogénea y cuenta con una variedad de instituciones acorde con la identidad, la tipología, la modalidad y el contexto regional”.

Por otro lado, en entrevista con El Espectador, la rectora de la Universidad El Bosque, María Clara Rangel Galvis, señaló en anteriores publicaciones sobre la situación de la educación superior por la pandemia que “durante el primer semestre del año los estudiantes finalizaron su proceso académico con muy buenos desempeños, reduciendo incluso los indicadores de pérdida académica, en relación con los semestres anteriores. Esto, claramente implicó el despliegue de una estrategia de continuidad académica, de formación y acompañamiento a docentes y estudiantes, la flexibilización curricular para atender a las diferentes necesidades y situaciones personales, así como la entrega de ayudas tecnológicas, entre otras acciones”.

Juan Pablo Caballero, director de la maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana, también tuvo su espacio en nuestra publicación en meses anteriores. “Debemos naturalizar la educación virtual. La preparación para afrontar los desafíos de la digitalización de la educación permitirá normalizar el ejercicio docente en línea. De esta forma, será posible aumentar la confianza de los profesores y lograr una mejor transmisión del conocimiento. También es necesario adecuar los espacios virtuales para que los estudiantes sientan la confianza en sus maestros. No todo son diapositivas. Yo personalmente necesito escribir en tablero y es muy diferente hacer ese ejercicio en una tableta, que en un tablero normal. Hay herramientas adicionales en Teams, como la pizarra, que permiten recrear virtualmente este tipo de espacios”.

En nuestro especial también hay espacio para otras miradas como la de Freddy Vega, CEO de Platzi en Colombia, una compañía que ya suma más de un millón de estudiantes, con más de 600 cursos y 50 carreras en 23 países: “la educación online es una inversión muy barata, sirva o no, o si las personas siguen con los cursos o los dejan incompletos, la pérdida económica no es tan alta. Distinto lo es con una universidad. Nuestro objetivo en Platzi es transformar las economías de América Latina y hacer que no sólo exporten recursos naturales, sino que lleven a todo el mundo tecnología y talento humano”.

