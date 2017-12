La Red Zoocial

Guía práctica para viajar con mascotas

A veces, pasar vacaciones con las mascotas puede convertirse en una carrera de obstáculos que implica gastar más dinero, tener mucha paciencia y renunciar a algunos destinos o atracciones. Pero si usted está decidido a llevar a su animal de compañía, el viaje puede resultar muy divertido.

Si va en carro, los veterinarios recomiendan entrenar al perro días antes de tomar carretera. Hacer paseos cortos en el vehículo para que el día del viaje el perro o el gato no se estresen. La recomendación es llevarlo en jaula, pues un animal suelto dentro del vehículo se puede lastimar y ocasionar distracciones al conductor. Algunos, por su tamaño y temperamento (tranquilos), podrán ir sólo con correa o arnés en el asiento de atrás.

Hacer pausas cada dos horas en carretera también ayuda a que el animal no se descomponga: si sale, camina, corre y toma agua, junto con la familia, seguro estará más tranquilo. “Lo ideal es que le compren una jaula de su tamaño, en donde tenga movilidad. Puede familiarizar al perro o gato con la jaula antes, enseñándole que es un espacio seguro, no un castigo. Puede ejercitarlo antes de viajar, así estará cansado y se dispondrá al trayecto con más tranquilidad”, explica Marcos Sanabria, veterinario.

El experto agrega que es mejor no darle de comer dos horas antes de ponerlo dentro del carro, pues podría vomitar por el movimiento. También recomienda a la familia llevar el carné de vacunas de su animal de compañía, así como un collar o correa y una placa de identificación (así tenga el chip) en la que estén su nombre y teléfono. De ese modo podrán ubicar a los dueños en caso de pérdida o robo. “Llévele su comida para que el cambio de clima o dieta no le vaya a causar problemas de salud y se dañe el paseo”, aconseja Sanabria.

Si no tiene carro particular y el viaje es en bus, conozca las normas de la compañía en la que se va a transportar. Cada una tiene sus reglas. La mayoría acepta que la mascota vaya con su dueño dentro del vehículo si es pequeña y va en jaula. Algunas cobran recargo. Otras tienen como normal que vayan en el maletero.

Mascotas en avión

Si su destino requiere transporte aéreo, lo mejor es que se prepare con tiempo. Volar no siempre es fácil, pues cada compañía tiene sus propias reglas y los países de destino también manejan su propia legislación, algunas muy restrictivas en cuanto a animales. La mayoría de aerolíneas acepta animales pequeños en cabina, por un sobrecosto pequeño, si el animal no pesa más de 8 kilos. Verifique, pues hay algunas razas que tienen restricciones para viajar.

Si hace la compra online, verifique las normas de la compañía aérea y las restricciones. Debe tener tres documentos listos pues se los exigirán para cualquier destino: carné de vacunación vigente firmado por un veterinario, en el cual se identifique la matrícula del profesional. Si el vuelo es internacional, al carné le deberá adjuntar el certificado de salud del perro o gato expedido por el veterinario, además del certificado de inspección de la mascota en el aeropuerto de origen. En Colombia, el documento lo entrega el ICA.

Si su mascota viaja en la bodega del avión (hay razas que no pueden hacerlo) verifique la vigencia del certificado veterinario, ya que la define la entidad sanitaria de cada país. Si sus vacaciones son en algún país de la Unión Europea, el microchip de identificación es obligatorio, al igual que el examen de anticuerpos rábicos (debe hacerlo con 90 días de anticipación) y viajar dentro de una jaula. Aunque mucho deciden sedar a la mascota para que el viaje no sea una tortura, algunas aerolíneas no lo permiten. Si su actitud es de tranquilidad, su animal seguro estará calmado.

Ahora, el hotel. Debido a la demanda, cada vez más hospedajes aceptan animales en sus instalaciones. Sin embargo, confirme: algunos que se llaman pet friendly son todo menos amigables.

Las casas y apartamentos de alquiler también tienen normas. Muchas se han abierto a la opción de mascotas, pues según cálculos, entre el 20 % y 30 % de viajeros se trasladan con sus mascotas. Hoy, cadenas de hoteles de cinco estrellas, como el Ritz o el Palace, permiten animales de compañía, al igual que muchos restaurantes elegantes. En Europa y Nueva York incluso existe la categoría VIP: Very Important Pet (Mascota muy importante).

Se han creado varios hoteles para animales en donde reciben masaje, acupuntura y alimentación especial. Se ofrecen cosas como doga (yoga para perros), guardería y spa. Los cruceros también están ampliando la oferta para quienes viajan con sus animales.