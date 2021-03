Habla el protagonista del meme del “niño de Oxxo”

Su verdadero nombre es Elías y vive en Tijuana (México). Explicó que el video fue planeado y actuado, y que no trabaja en la cadena comercial.

Desde hace un par de semanas, circula en redes sociales el video de un niño atendiendo, aparentemente, en una caja de una tienda de Oxxo, que sonríe cuando uno de los compradores le pide una caja de condones y unos halls. La expresión pícara del supuesto cajero se volvió viral y la imagen del niño se volvió meme y hasta sticker de WhatsApp. La publicación cuenta hasta ahora con más de 16 millones de reproducciones en YouTube y también es un éxito en Tik Tok, donde se publicó por primera vez, y Facebook.

En un nuevo video, el youtuber Yulay entrevistó al protagonista. Su verdadero nombre es Elías y vive en Tijuana (México). Lo primero que se aclaró es que el menor de edad no está vinculado a Oxxo como se simula en el video, pues en México es ilegal que los niños trabajen. Su mamá es quien realmente es empleada de la tienda y ese día él la acompañaba, por lo que se vistió con su uniforme y aceptó ser grabado para fingir la escena en el que él era un supuesto cajero.

La polémica fue tal que Oxxo tuvo que aclarar que el niño no trabaja en Oxxo y firmó un acuerdo con los involucrados para que no se vuelvan a grabar videos en el negocio. “Los directivos de la cadena comercial nos llamaron a la oficina y nos pidieron no grabar videos dentro de la empresa ni con el uniforme. Tuvimos ese llamado de atención porque la gente creía que un menor de edad trabajaba en Oxxo”, contó Daniel, el compañero de grabación de Elías. El video que se hizo viral fue grabado en octubre de 2020, pero hasta hace semanas se hizo viral después de que una página lo replicara.

“El tiempo que nos sobra lo agarramos para grabar tik toks. El video lo grabé con mi amigo Daniel, lo subimos y una página viral lo citó. Lo grabamos a las 12 de la noche”, contó Elías, que ya es conocido como el “niño de Oxxo”. Daniel agregó que todo el video fue planeado y actuado. “Lo hicimos con fines de entretenimiento”, agregó el crear de contenido, que también planea junto a Elías crear un nuevo canal de YouTube.