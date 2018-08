Hongkonesa que buscaba trabajo es estafada y acaba casada con un chino

- EFE

Una mujer de Hong Kong de 21 años que esperaba conseguir su primer empleo en la industria de la belleza terminó casada con un completo extraño, un ciudadano chino, víctima de una aparente estafa.



El diario independiente South China Morning Post informó este lunes sobre este caso que podría ser un ejemplo de cómo algunos ciudadanos chinos buscan casarse con personas de Hong Kong para poder pedir la residencia en la urbe.



Al relatar su experiencia, la mujer explicó que todo comenzó al solicitar un puesto de artista de maquillaje que vio anunciado en la red social Facebook, y para el que ofrecían capacitación gratuita con un salario mensual de 14.000 dólares hongkoneses (unos 1.800 dólares estadounidenses).



Los reclutadores le propusieron, sin embargo, convertirse en planificadora de bodas y para ello le ofrecieron el pasado mes de junio un curso de capacitación gratuito en Hong Kong, que exigía aprobar un examen de planificación de bodas en Fuzhou, provincia de Fujian (este de China).



El curso incluía un matrimonio simulado con un hombre de una edad similar a la suya, por lo que ella y el que debía figurar como su esposo firmaron un documento en una oficina del gobierno local y se casaron oficialmente.



Los reclutadores le garantizaron a la mujer que no habría problema porque conocían al alcalde. "Dijeron que anularían (el registro de matrimonio) después", explicó la víctima, que decidió mantenerse en el anonimato.



Cuando la joven regresó a Hong Kong, una amiga la convenció de que era una estafa y buscó ayuda en la Federación de Sindicatos de Hong Kong (FTU), después de que la policía de la ciudad fuera reacia a ocuparse del caso, y se recolectaran evidencias de que la boda se había producido.



Todavía no ha sido confirmado que obtener la residencia en Hong Kong fuera el motivo de la estafa, ya que el caso aún no ha sido investigado a fondo por la policía.



Los residentes de la parte continental de China con un cónyuge en Hong Kong pueden solicitar un permiso de viaje único para establecerse en la ciudad, por lo que se producen numerosos casos de bodas fraudulentas.