Innovación pedagógica para asegurar el aprendizaje

Gabriel Angulo Linero, vicerrector académico del Politécnico Grancolombiano, habló sobre los nuevos retos educativos y el compromiso de la institución para formar profesionales que se adapten a todo un contexto continuamente variable.

Más de tres décadas trabajando por la educación superior de los colombianos ha hecho que el Poli desarrolle nuevas estrategias que incentiven el aprendizaje e interés de sus estudiantes, para formar técnicos y profesionales capaces de adaptarse y generar soluciones de acuerdo a las coyunturas que enmarquen su vida laboral.

Hoy, cuando el mundo atraviesa uno de los momentos de mayor expectativa y en los que se requieren habilidades como la innovación, el Poli apuesta por formar líderes que transformen, por medio de propuestas innovadoras centradas en los estudiantes enfocadas a satisfacer demandas diferentes y cambiantes.

Gabriel Angulo Linero es el vicerrector académico del Politécnico Grancolombiano. En dialogo con El Espectador, el directivo habló sobre los nuevos retos en la educación y el compromiso de las instituciones por incentivar el aprendizaje de sus estudiantes.

¿Cuáles son los nuevos retos de la educación superior?

En los últimos 35 años miles de adultos jóvenes se incorporaron a la educación superior. Lo que hace relativamente poco tiempo era un sueño imposible se ha convertido en una posibilidad real para un buen número de aspirantes.

Este crecimiento de la demanda trajo consigo cambios significativos en la educación superior colombiana. El más evidente es el crecimiento cuantitativo del sector tanto en oferta como en demanda, como puede observarse en el incremento de instituciones, programas y titulaciones, y en el número de matriculados.

El impacto más evidente de este crecimiento ha sido la diversificación de la población que ingresa a la educación superior en cuanto a su edad, expectativas, condiciones socioeconómicas y familiares, ubicación geográfica y capacidad de pago. Esta diversidad demanda de las instituciones una oferta de formación que sea pertinente para el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes, al igual que estrategias diferenciadas de atención para asegurar la permanencia y el éxito académico.

¿Cómo responde el Poli a esos retos?

El gran desafío consiste entonces en ofrecer la formación adecuada para las necesidades de los estudiantes de hoy, pero con una visión de futuro: empleos que todavía no existen, tecnologías que no han sido inventadas y situaciones desconocidas sobre las que no existe ninguna certeza para hacerles frente.

Es urgente que las instituciones de educación superior, entre ellas el Poli, desarrollemos propuestas innovadoras centradas en los estudiantes, y enfocadas a satisfacer demandas diferentes y cambiantes. Además de una revisión profunda de los programas de formación, se requiere un uso cada vez más innovador de las tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje y un diseño institucional adecuado en su estructura, procesos y sistemas de información.

La urgencia de estos desafíos es más evidente a raíz de la pandemia causada por el COVID 19, cuyos efectos permanecerán en los años por venir. Alrededor del mundo las instituciones educativas están revisando su misión, y adoptando medidas inmediatas, pero con la mirada puesta en el futuro.

¿De qué se trata el nuevo proyecto educativo del Poli? ¿Cuáles son sus puntos clave?

El nuevo proyecto educativo institucional nos ha permitido declararnos como una institución formativa, que brinda oportunidades de formación aplicada, acordes con las necesidades del sector externo.

Desde nuestros orígenes el Poli ha tenido una vocación formativa, orientada principalmente a la preparación de personas competentes, en carreras pertinentes para el desarrollo de la actividad empresarial. El uso intensivo de tecnologías digitales le ha permitido el acceso a miles de estudiantes tradicionalmente excluidos de la educación superior. Nuestra oferta de formación y nuestra propuesta pedagógica nos han dado la posibilidad de adaptarnos fácilmente a las condiciones particulares de la población que atendemos en cuanto a sus intereses, su edad y ubicación geográfica.

Este énfasis en la docencia se constituye en una fuerte motivación para iniciar procesos de investigación sobre el aprendizaje y las pedagogías efectivas, tanto en escenarios virtuales como presenciales. Por esta vía, el Poli tiene la posibilidad para mejorar la calidad de la educación de nuestros estudiantes y un gran potencial para contribuir al desarrollo de la buena docencia en el ámbito de la educación superior.

Nuestro interés en el desarrollo empresarial y la innovación de los procesos productivos ha motivado la creación de programas de posgrado en los campos de ingeniería, gestión de negocios y servicios, derecho administrativo y económico, educación, psicología, comunicación y diseño, así como al desarrollo de una actividad investigativa orientada a generar conocimiento aplicado relevante para la solución de problemas. Este mismo espíritu inspira la formación investigativa de nuestros estudiantes, así como nuestra proyección social hacia el mundo de la empresa y el emprendimiento.

En el marco del nuevo proyecto educativo institucional (PEI) nos hemos declarado una institución de educación superior con vocación formativa, comprometida con: el desarrollo de competencias y capacidades para que las personas puedan desempeñar responsablemente una actividad laboral satisfactoria, que les genere oportunidades de ingreso y crecimiento a lo largo de su vida.

El uso innovador de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La transformación del entorno mediante la investigación aplicada para el mejoramiento e innovación de la gestión de procesos sociales, empresariales y productivos.

¿Cuál es el papel de la investigación e innovación el futuro educativo del país?

En nuestro proyecto educativo institucional, nos definimos como una institución de docencia en la que la investigación se orienta principalmente a la investigación formativa y a la producción de conocimiento aplicado innovador. Reconocemos la investigación como condición esencial para la calidad de la formación de los estudiantes desde la perspectiva de la actualidad y complejidad del conocimiento sobre los problemas contemporáneos tanto globales como locales, así como la naturaleza interdisciplinaria de las soluciones.

Las actividades investigativas del Poli se enfocan en la búsqueda colaborativa de soluciones a problemas relevantes de la realidad empresarial y de las comunidades, mediante la investigación formativa y los procesos estructurados de investigación aplicada y de innovación, desarrollo y creación artística y cultural. Se extienden además al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje como objeto de investigación.

¿Por qué es importante de alinear los portafolios académicos según las demandas del mercado y las necesidades actuales, en Colombia?

La pertinencia puede definirse como la cualidad de los programas de formación para responder simultáneamente los intereses y expectativas vitales de los estudiantes y a los requerimientos del mercado laboral. Estos requerimientos están cambiando permanentemente como resultado de las transformaciones tecnológicas, y de manera particular por la automatización de labores antes desempeñadas por personas, incluso aquellas con alto nivel de calificación.

¿Cuáles son los compromisos del Poli con la formación de profesionales?

El Poli tiene como propósito la formación de personas competentes, que comprendan y den cuenta de información y de su contexto. Nuestra aspiración es que los egresados del Poli se distingan por su capacidad para: Identificar problemas, investigar, y proponer soluciones viables. Establecer relaciones entre piezas aparentemente dispersas, hacer preguntas e indagar nuevas fuentes. Seleccionar información relevante y veraz. Asumir puntos de vista y tomar decisiones con base en el mejor conocimiento. Prever y asumir las consecuencias de sus acciones en un marco de valores socialmente compartidos.

Estas competencias preparan al estudiante para enfrentar situaciones nuevas mediante la indagación, búsqueda de fuentes y selección crítica de información y puntos de vista y, con base en ellas y en su propia experiencia, proponer soluciones a problemas cada vez más complejos y a nuevas preguntas y retos, en los que pone en juego conocimientos, habilidades y experiencia previa para tomar decisiones que involucran un juicio experto acorde con su nivel de formación.

El perfil del egresado del Poli busca responder además a los siguientes desafíos: los procesos productivos, la organización de trabajo, la producción de conocimiento y las relaciones sociales están ahora mediados por tecnologías cada vez más sofisticadas. Estos cambios se profundizarán aún más a futuro, en formas que no podemos predecir pero que con seguridad conducen a una mayor automatización de labores cognoscitivas rutinarias y no rutinarias, la desaparición o transformación de muchas actividades realizadas por personas, la aparición de nuevos empleos y nuevas necesidades sociales.

Las llamadas competencias genéricas y el pensamiento de alto nivel son indispensables para hacer frente esta incertidumbre, como lo son también las competencias tecnológicas de uso generalizado, el aprovechamiento de la información a su disposición en las redes y las tecnologías propias de los distintos campos disciplinares y profesionales.

Los contextos sociales y laborales para los que se prepara y desempeña un egresado de la educación superior también están en permanente y acelerado cambio. Los problemas de hoy están cada vez más influenciados por cuestiones globales como el cambio climático, el crecimiento demográfico y la urbanización, la interdependencia económica, el orden político internacional las influencias culturales y las redes sociales, entre otros que le afectan directamente. Estos fenómenos acercan, además, a sociedades y culturas distantes, como quedó claramente demostrado en la reciente pandemia y en fenómenos de más larga duración como el calentamiento global.

También están abocados a interactuar con personas muy diferentes, con idiomas, tradiciones y creencias distintas, con formas propias de expresión estética, por lo que requiere también la comprensión el reconocimiento y valoración de otras culturas, el respeto por las diferencias y la interrelación con otros, distintos a nosotros y a quienes debemos saber tratar como iguales.

Los problemas complejos no son asunto de una sola disciplina, ni de un grupo particular de disciplinas. Como los problemas globales, los retos laborales exigen miradas interdisciplinarias que nos obligan a familiarizarnos con otros campos y a formular propuestas de solución en el marco de grupos de trabajo en los que necesariamente se presentan puntos de vista diferentes.

De aquí que sea tan importante el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo: escuchar y argumentar con evidencias, enfocarse hacia los resultados, respetar a otros y contribuir constructivamente a la resolución de los conflictos. Es importante además no tener miedo de cometer equivocaciones, aceptarlas cuando sea el caso y convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje.

Las decisiones involucran casi siempre dilemas que exigen del egresado de la educación superior un juicio moral autónomo. El juicio moral no significa hacer lo que es correcto de acuerdo con códigos rígidos de normas y comportamientos, sino poder determinar lo que es bueno y justo en situaciones concretas, con base en valores reconocidos socialmente como universales y que en ocasiones entran en contradicción e involucran contradicciones y conflictos de interés.

El juicio moral no se desarrolla independientemente de los campos de formación, pues cada uno presenta dilemas propios que obligan a discernir entre distintas alternativas. Es el caso de actuaciones que para la consecución de un fin adoptan medios que no necesariamente conducen al mayor bien de quienes resulten afectados. Los ejemplos abundan en las noticias diarias. El análisis sistemático y la argumentación alrededor de los dilemas es parte esencial para la toma de decisiones responsable, la formación de los estudiantes y futuros egresados.