Jorge Rausch, un amigo del tiempo y amante de la precisión

El reconocido chef colombiano, ícono de la alta cocina, será el nuevo amigo de la marca suiza de relojes Longines. Esta es la primera vez que en el país existe un personaje de este tipo de la firma europea.

La cocina está llena de detalles, exigencia y precisión. Eso es lo que ha perseguido con disciplina Jorge Rausch. Eso y su talento para la cocina lo han puesto en el más alto nivel de la gastronomía colombiana e incluso internacional.

No queda igual una receta si los tiempos no fueron los adecuados. Partiendo de esta premisa, Longines, la prestigiosa marca de relojería suiza reconocida en todo el mundo por la fuerte devoción que tiene hacia la tradición, la elegancia y el rendimiento, eligió como nuevo amigo de la marca al chef colombiano de origen austríaco Jorge Rausch, quien para la compañía suiza representa de forma exacta su eslogan: “La elegancia es una actitud”.

“Rausch no solo es un chef, sino también un hombre con una historia por contar, que encarna los valores de la marca y representa el carácter y la personalidad de cada colección, es por esto que lo hemos escogido como el primer amigo de marca en el país. Es muy satisfactorio ver cómo Jorge Rausch es un gran apasionado por Longines”, afirma Edgardo Blanco, Brand Manager de Longines en Colombia.

Por eso nos sentamos con Jorge para hablar de esta nueva alianza, lo que significa para él, lo vital que es el tiempo en su rol como chef y hasta cómo han sido estos días después de la cuarentena.

¿Por qué decidió aceptar ser amigo de una marca de relojes como Longines?

Cómo no voy a aceptar ser un amigo de Longines. Cualquier persona en el mundo aceptaría estar junto a una de las mejores y más grandes marcas de relojes suizos en el mundo, con la mejor calidad, la mejor reputación. Para mí es un orgullo total, es algo fantástico.

¿Qué valores encuentra en común entre su trabajo como chef y los valores de marca de Longines?

Es un orgullo que hoy en día ellos escojan a un cocinero como yo, un chef colombiano, para ser parte de este grupo de amigos a escala mundial que son tan reconocidos. Me lo he tomado con mucha alegría. Creo que son una marca espectacular y que va muy en las cosas que hago en la cocina y que va en línea de lo que representa Criterion.

¿Y existe un valor compartido entre su trabajo y Longines?

El valor que más encuentro entre ambas marcas es la precisión. Nosotros siempre estamos en la búsqueda de los sabores, no solo en los sabores, sino en el diseño, en el emplatado y la armonía que todo esto tiene con la experiencia de la cocina. Eso ocurre con Longines, compartimos eso, ellos son relojes de la mejor precisión, con la mayor calidad y el mejor diseño posible. Somos marcas top, marcas prémium, que buscamos los mejores ingredientes, las mejores materias primas para hacer el mejor producto final y así la gente lo disfrute.

¿Qué tan importante es la precisión del tiempo para un chef en la cocina?

En la cocina el tiempo lo es todo. El timing es todo en una cocina. Puedo cocinar delicioso y eso no es suficiente para entregar una buena experiencia. Si un cliente viene y un plato debe salir en 30 minutos, y no sale en ese tiempo, por bueno que esté, el cliente no se lo va a comer. Por otro lado, la coordinación entre estaciones, a mí no me sirve que en una misma mesa un plato salga antes y otro después, todo debe ser al tiempo. Los tiempos y el timing son lo más importante en lo que hacemos, ese es nuestro parecido con Longines.

¿Cómo cree que esta nueva alianza beneficia a sus restaurantes?

Ser amigo de la marca es algo que me da mucho prestigio. Longines es del mejor nivel en el mundo, es una marca de lujo, es reconocida y querida en todas partes, y el solo hecho de ser amigo de Longines es algo que me sirve bien a mí en mi prestigio, en mi reputación y en el de los restaurantes claramente.

Con todos los cierres y las limitaciones para ciertos entornos sociales provocados por la pandemia la experiencia de comer ha tomado más valor. ¿Cuál es su lectura de todo esto y cómo cree que la experiencia de ir a un restaurante puede cambiar a futuro?

El cierre y la pandemia le dieron a entender a la gente cosas que había cosas que ya eran algo común para todos. Como salir a divertirse e ir a un restaurante, eran cosas comunes. Y así lo vimos con la cuarentena. Esta situación de pandemia nos ha hecho extrañar muchas cosas, pero quizá lo que más ha extrañado la gente es salir a socializar. Y el sitio por excelencia para hacerlo es un restaurante. Apenas abrimos las puertas las personas comenzaron a venir. Y me di cuenta de que la gente volvió después de la cuarentena en una tónica distinta, de agradecimiento, de felicidad. Y uno mismo también se siente agradecido de que la gente venga aquí, en plena pandemia, sabiendo que hay limitaciones y dificultades, la gente cree en nosotros, en que cumplimos en los protocolos en la forma correcta y eso da mucha confianza. Eso ha sido para mí una gran satisfacción ver cómo vuelven nuestros clientes.