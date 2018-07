Joven caminó toda la noche para no llegar tarde a su primer día de trabajo

La historia, que se volvió viral esta semana, fue publicada en Facebook el domingo de noche por la mujer en Alabama, en el sureste de Estados Unidos, que había solicitado los servicios de la compañía de mudanzas.

"Él es humilde, amable, alegre y tiene grades sueños!", escribió Jenny Lamey en un post que el miércoles sumaba más de 6.000 reacciones. "Estoy totalmente fascinada con este muchacho".

El joven es Walter Carr, de 20 años. Salió de la ciudad de Homewood, Alabama, poco antes de medianoche del viernes y llegó a la vecina Pelham cuatro horas después, cuando policías locales lo socorrieron, lo llevaron a desayunar y le dieron un aventón a la casa donde debía ir a trabajar.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us! #PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv

Lamey escribió que el timbre sonó el sábado cerca de las seis de la mañana. "Era un policía. Procedió a contarme que había recogido 'a este buen muchacho' en Pelham en la madrugada", escribió.

Los dueños de casa le ofrecieron descansar, pero Carr se negó y comenzó a empacar inmediatamente.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP