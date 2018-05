Joven da a luz siguiendo tutorial de Youtube

-Redacción Actualidad

Mientras estaba haciendo escala en Turquía, rumbo a Alemania, en un viaje de vacaciones, una joven estadounidense decidió dar a luz sola en una habitación de hotel siguiendo únicamente los consejos que encontró en un tutorial de Youtube.

"Llego a mi hotel y ahora estoy segura de que estoy en trabajo de parto. No hay manera en el mundo en que no esté de parto porque apenas puedo ponerme de pie en este punto. Así que estoy en un país extranjero, donde nadie habla inglés, no sé el número de emergencia de este país, y no tengo ni idea de qué hacer", escribió Tia Freeman en su cuenta de Twitter en donde explicó cómo había hecho para dar a luz sin ayuda médica

I make it to my hotel & now I’m sure I’m in labor. There is no way in the world I’m not in labor because I can barely standup at this point. So I’m in a foreign country, where no one speaks english, I don’t know this country’s emergency number, & I have no clue what to do. pic.twitter.com/sk6k10zdu5 — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 24 de abril de 2018

La joven explicó que llenó la bañera del hotel con agua tibia, agarró una toalla para morderla y otra para envolver la cabeza del bebé cuando saliera: "Me desvisto y me meto en la bañera. Internet decía que había un par de posiciones que las personas encuentran más cómodas. Escogí la que funcionó para mí y estaba como si estuviera bien. BOOM: vamos a tener este bebé. (...) Entonces Internet decía que no debería comenzar a presionar hasta que mis contracciones estuvieran separadas por 2 minutos. Bc no quieres agotarte demasiado temprano y luego no tener energía cuando el niño esté listo para venir, ¿sabes? Y digo bueno tienes un temporizador en tu teléfono. ¡Puedes hacerlo!".

So the internet said I shouldn’t start pushing until my contractions where 2mins apart. Bc you don’t want to exhaust yourself too early and then not have any energy when the kids ready to come, you know? And I’m like okay bitch you’ve got a timer on your phone. You can do this! pic.twitter.com/QSi7iJ4vAx — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 24 de abril de 2018

Freeman contó que afortunadamente el parto fue bastante rápido pues solo tuvo que pujar de 5 a 6 veces "antes de que apareciera un bebé. Jajaja ahora déjame decirte que los bebés son boyantes. Ese pequeño bromista dijo bloop y flotó hasta la parte superior del agua".

Also Side Note: #WaterBirths are not as pretty as what you see on @YouTube there was no tranquil, hippie music playing gently in the back ground, or amazing natural lighting. It gets MESSY. pic.twitter.com/Igv5g6i7C4 — Tia Freeman (@TheWittleDemon) 24 de abril de 2018

Al día siguiente cuando llegó al aeropuerto tuvo que explicar a las autoridades por qué llevaba un recién nacido con ella. "Cuando llego allí, los trabajadores del aeropuerto se están volviendo locos. Se puede decir que este bebé está fresco. Pensaron que era un traficante de personas tratando de sacar a un bebé de contrabando", aseguró.