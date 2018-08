Juez ordena a pareja regresar 400.000 dólares recolectados para habitante de calle en EE.UU.

Redacción Actualidad

El pasado noviembre, Katie McClure se quedó sin gasolina mientras conducía en una carretera del estado de Filadelfia (EE. UU.). En medio de la emergencia apareció John Bobbitt, un habitante de calle que se ofreció a prestarle los únicos US 20 que tenía en ese momento. Días después la mujer regresó con su pareja, Mark D'Amigo, para pagarle y llevarle agua y comida. Los hechos quedaron registrados en un video que inmediatamente se hizo viral en las redes.

Luego de haber sido entrevistados por medios de comunicación locales, la pareja decidió abrir un portal en el que todo aquel que quisiera pudiera donar plata para ayudar a Bobbit, quien sufre de adicción a las drogas. Lo que no esperaban es que más de 14.000 personas depositaran cerca de US 402.000. Ahora, el abogado del hombre reclama que no le han entregado ni la mitad de lo que recolectado.

En una entrevista concedida al programa Megyn Kelly Today, McClure y D'Amigo señalaron que no le han entregado el dinero, el cual está en su cuenta bancaria personal, porque consideran que si lo hacen recaerá en el consumo de drogas, como supuestamente habría ocurrido en otras ocasiones. Además, aseguraron que todavía lo ven como un miembro de la familia, pues desde el inicio le abrieron las puertas de su casa para que pidiera lo que le hiciera falta.

En junio, cuando le dijeron que no podía quedarse más en la residencia, Bobbit habría rechazado la compra de una casa propia y habría preferido una casa rodante. Al pedir más dinero, la pareja se negó y por este motivo es que los acusó de fraude. Ahora, McClure y D'Amigo tendrán que devolver lo que queda de las donaciones de Bobbit, que podría rondar a los US300.000, para que seas administradas por su abogado.