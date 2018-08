Katie Piper, la modelo que fue atacada con ácido sulfúrico

Katie Piper, quien sobrevivió a un ataque con ácido por su expareja cuando tenía 24 años, se dedica ahora a ser presentadora, madre, modelo y escritora.

Doce años han pasado desde que su vida cambió para siempre. En 2006 fue coronada como Miss Winchester, lo que le permitió abrirse camino en el mundo del modelaje para luego ser presentadora de televisión.

Tiempo después conoció a Danny Lynch, un joven que realizaba artes marciales y se convirtió en su novio. Sin embargo, luego de una discusión con su pareja, le dio una golpiza a Piper. Lo que generó que los hechos de violencia aumentaran. Más tarde Lynch, junto con otra persona, organizó un plan para terminar con la carrera profesional de su propia novia.

Lynch contrató a un hombre para que derramara una taza de café en la cara Piper. La bebida tenía ácido sulfúrico lo que le generó a la joven grandes quemaduras en la piel.

"La taza con ácido golpeó mi piel, sentí un ardor tremendo y muy doloroso, sentí cómo corría por mi garganta y me cegaba. Creí que casi acababa conmigo. ¡Casi!", dijo Piper a diario El País de España.

Ante el hecho, Piper perdió su ojo izquierdo y se ha realizado más 300 cirugías para poder reconstruir su rostro principalmente. Mientras Lynch y el autor material se encuentran pagando una pena de cadena perpetua.

Ahora, la modelo está casada, es madre de una niña, es presentadora de televisión además de creadora de su propia fundación para ayudar a las personas que han sido atacadas con ácido.

"Hoy, cuando me miro al espejo y veo mis cicatrices no me molestan, eso sólo me recuerda que soy más fuerte que las personas que trataron de dañarme", agregó.

Recientemente, publicó su primer libro llamado “Confidence. The Journal” (Confianza. El viaje) un texto que habla del viaje de la vida y la actitud que las personas deben tener ante ella.