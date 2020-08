Kika Nieto responde a críticas por video en el que se refería a comunidad LGBT

La youtuber colombiana, que tiene más de cinco millones de suscriptores en su canal, realizó una nueva publicación en la que le ofreció disculpas a todas las personas que se pudieron sentir agredidas o discriminadas por sus palabras. Además, le envío a la sociedad un mensaje de amor y respeto.

Luego de la polémica que generó la respuesta de la reconocida youtuber colombiana Kika Nieto en un video en el que se refirió a la comunidad LGBT, este viernes se pronunció al respecto. En la publicación titulada "No soy homofóbica", la youtuber quiso aclarar la situación, aseguró que se dio cuenta que sus palabras hirieron a muchas personas y por eso decidió hacer el video. "Mis palabras no fueron suficientes. Siento que pude agregar más información para evitar los malentendidos". (Lea: La polémica que generó video de youtuber Kika Nieto por comentarios sobre LGBT)

La pregunta que generó la discusión fue realizada por el usuario de Twitter, Daniel Amaya, quien le dijo: "¿Qué opinas de la comunidad LGBT siendo de una religión cristiana?". Erika Nieto Márquez, diseñadora gráfica de profesión, mencionó que se estaba "metiendo en la boca del lobo", pero aclaró que todas las personas opinaban diferente y que eso estaba bien. Su respuesta fue: “Dios creo al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer y viceversa, considero que hombre con hombre y mujer con mujer no está bien, pero lo tolero”.

"Lo tolero" fueron las palabras que hirieron a la comunidad LGBT, a algunos influenciadores que han contado en público que son gais o lesbianas como el venezolano La Divaza, su amiga Matu Gárces y el también actor Javier Ramírez, quienes la criticaron por la influencia que tiene, pues cuenta con más de cinco millones de suscriptores en su canal de YouTube, y al realizar ese tipo de pronunciamientos que pueden generar más rechazo hacía esas comunidades.

En su nuevo video, Kika contó que "la expresión 'lo tolero' significó un “no lo soporto” o 'no me los aguanto' y esa nunca fue la intención". La youtuber dio la definición, según la RAE, de la palabra "tolerar": "Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias". Luego afirmó que la palabra que empleó fue la más "justa y perfecta". "No soy homofóbica, no pongan palabras en mi boca que nunca existieron y que nunca van a existir".

Además, mencionó que las acusaciones en su contra fueron una calumnia, habló de sus creencias y expresó que fue llamada a dar amor y no a juzgar, pidió respeto y aceptación. "Quiero ofrecer una disculpa pública para todas las personas que se pudieron sentir ofendidas, agredidas o discriminadas por la interpretación que se le pudo dar a mis palabras".

Nieto finalizó su video con un mensaje de amor y respeto. “No permitas que el odio le gane al amor, el irrespeto al respeto, que la diferencia de opiniones se convierta en una excusa para ofender. En tus manos y en las mías está ganarle la batalla a ese espíritu de odio que existe en el mundo. No lo dejemos gobernar sobre el amor, la paz y el respeto”.

(*) Actualización de la noticia: Luego de la publicación de este artículo, ante una demanda de tutela instaurada por el ciudadano José Francisco Montufar con ocasión del video publicado por la youtuber Kika Nieto en sus redes sociales titulado “Mi video más SINCERO”, el Juzgado Primero Civil de Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 11 de junio de 2020, dispuso tutelar los derechos fundamentales del demandante al libre desarrollo de la personalidad y la igualdad solicitados frente a Erika Nieto Márquez, ordenándole a esta última eliminar o suprimir parcialmente el video denominado “Mi video más SINCERO” desde el minuto 11:29 hasta el minuto 12:38, que ella publicó en su canal Kika Nieto de la plataforma YouTube y/o cualquier medio de difusión público, en el que lo haya podido publicar, o subsidiariamente, eliminarlo totalmente de su canal, plataforma YouTube y/o cualquier medio de difusión público. Ante la renuencia de la demandada a cumplir con la sentencia, el demandante presentó un incidente de desacato alegando que la señora Erika Nieto Márquez no había dado cumplimiento al fallo de tutela, el cual fue resuelto el 4 de agosto de 2020 por el juzgado segundo civil municipal de Ibagué así: (i) DECLARAR que ERIKA NIETO MARQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.020.778.926, incurrió en desacato respecto de la sentencia del 11 de junio de 2020, proferida por este despacho, por los motivos antes expuestos, (ii) SANCIONAR con el arresto de dos (2) días y la multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a ERIKA NIETO MARQUEZ suma que deberá consignar de su propio peculio, en la cuenta No. XXXXXXXX del Banco Agrario, a favor de Multas y Rendimientos Cuenta Única, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Advirtiéndole que de no procederse a su pago oportuno, se adelantará cobro coactivo para el efecto, (iii) OFICIAR al Comandante de Policía de la ciudad de Bogotá para que una vez surtido el grado jurisdiccional de consulta, de cumplimiento a la orden de arresto aquí impuesta en el sitio de reclusión disponible en el momento y siempre que se garanticen las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar el contagio por COVID19, (iv) ADVERTIR a la incidentada que no obstante la sanción impuesta, debe cumplir de inmediato la orden impartida en el fallo de tutela del 11 de junio de 2020.