La joven iraní que fue a la cárcel por publicar un video bailando

Una joven de 18 años, Maedeh Hojabri, fue arrestada en Irán por publicar un video en Instagram en el que aparecía bailando la canción “Let Me Love You” de Dj Snake, junto a Justin Beiber.

Ante el supuesto crimen, la gimnasta fue forzada a confesar por televisión nacional que violó normas morales.

“No fue para llamar la atención, yo tenía algunos seguidores y esos videos eran para ellos. (…) No tenía la intención de animar a nadie a que hiciera lo mismo”, dijo.

Asimismo, agregó que los grababa sin ningún tipo de ayuda y que no recibía ningún entrenamiento.

Le puede interesar: Irán las escuchó: mujeres entran a un estadio luego de 39 años

Hojabri perdió su cuenta personal, en la que se había hecho famosa por sus videos donde aparecía sin cubrirse con el hijab. Prenda que deben usar en público las mujeres en el país árabe.

De acuerdo con medios internacionales, la joven iraní tenía otro tipo de videos donde hablaba sobre parkour. Práctica que ha incrementado su popularidad por la utilización del hijab, en el país de Oriente Medio, gobernado por Hasán Rouhaní.

Puede leer: Sara, la iraní que protesta para que dejen entrar a las mujeres a los estadios

Por su parte, la periodista Masih Alinejad, publicó en su Twitter su rechazo ante lo ocurrido con la joven. “Su nombre es Maedeh. Recientemente fue arrestada por subir sus videos bailando en Instagram. Si eres una mujer en Irán y bailas, cantas o muestras tu cabello eres una criminal. Si quieres disfrutar de verdad, debes quebrar la ley todos los días”.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6