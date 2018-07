La joven que descubrió la infidelidad de su novio por un domicilio

Kayla Speer, una joven estadounidense, quiso tener un gesto romántico con su novio con quien mantiene una relación a distancia y descubrió que este le era infiel.

La joven de 23 años, explicó en su cuenta en Twitter (@kayla_speer_), perfil que ya está privado, cómo se enteró de la infidelidad de su novio mediante un domicilo de sándwich.

Speer, oriunda de lowa, Estados Unidos, tras encargar el pedido para su novio le escribió un mensaje de texto: “Oye, la comida ya está en camino, por favor deja una propina”, pero no recibió respuesta al momento, por lo que pensó que su pareja estaba durmiendo.

Al rato, el novio le responde el mensaje agradeciéndole por la comida.

Sin embargo, el detalle romántico terminó de una manera inesperada. El domiciliario se comunicó con Speer y le preguntó si la persona a quien le había entregado la comida era su novio. Ella contestó que sí y el repartidor le dijo: "Mire, generalmente no hacemos esto, pero creo que le gustaría saber. Cuando nos acercamos a la puerta de la casa de su novio pudimos ver que dentro de ella su pareja estaba en boxers con una mujer desnuda encima de él en el sofá".

Speer, escribió que el mensaje del repartidor la dejó confundida, aunque agradeció al restaurante Jimmy John's por el gesto. "No muchos harían lo que hizo ese conductor de entrega, y estoy muy agradecida de que me haya llamado y haya sido honesto sobre la situación".

Por su parte, la cadena de comida ofreció participar en la fiesta de separación de Speer con su pareja, aportando comida para la ocasión.

KAYLA!! I’d love to cater your breakup party! Let me know when and where! Please DM me your address and contact info and I’ll make it happen! https://t.co/ogfNhqAIRj