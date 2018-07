La modelo de Playboy que cuestionó a la FIFA

-Redacción Actualidad

La chilena Daniella Chávez mostró su indignación por la medida de la federación en la que le exige a las cadenas de televisión que no transmitan planos de “mujeres atractivas” en el Mundial.

La modelo Playboy Daniella Chávez mostró su rechazo ante la medida de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) por exigirle a las cadenas de televisión que no hicieran tomas de “mujeres atractivas” durante las transmisiones del Mundial.

La medida pretendía evitar el acoso hacia las mujeres que asistieron al evento deportivo. Esta acción se llevó a cabo durante el partido de Inglaterra vs Bélgica y en la final de la Copa del Mundo de Croacia vs Francia.

“Me parece que si no quieren mostrar mujeres sexis no deben mostrar a ninguna mujer en el estadio, porque si muestran algunas y otras no, es discriminación por parte de la FIFA”, escribió Chávez en una publicación en su cuenta de Instagram.

La chilena tiene más de 8 millones de seguidores en esta red social. La foto tiene más de 240.000 likes y más de 2.000 comentarios.

Chávez también cuestionó que "prohíben cosas absurdas contra la mujer y muestran por tv a un exfutbolista drogado y borracho en la tribuna y más encima le pagan por asistir". En entrevista con la W radio confirmó que se refería a Diego Maradona.

La FIFA también argumentó su decisión porque durante el Mundial de Rusia algunas periodistas fueron acosadas sexualmente. Una de ellas fue la colombiana Julieth González Therán, quien estaba haciendo un reportaje para el medio de comunicación alemán Deutsche Welle cuando un ciudadano ruso le tocó uno de sus pechos y la besó.

La modelo también se refirió a este hecho en la entrevista con la emisora “¿pero de quién es el problema? ¿de los hombres que molestaban a las periodistas o de ellas? ¿entonces ya no vamos a llevar periodistas para que no sucedan estas cosas? en vez de decirle a los hombres que respeten a las mujeres”.