La modelo que participó en la protesta de Pussy Riot en la final del Mundial

Una de las integrantes del grupo opositor ruso Pussy Riot, conocido por sus acciones de protesta contra el Kremlin, fue condenada este lunes a quince días de arresto por invadir ayer el estadio Luzhnikí durante la final del Mundial.

La joven Veronika Nikúlshina, estudiante de Economía y modelo, saltó al campo durante la segunda parte del partido entre Francia y Croacia, que terminó con victoria del equipo galo (4-2). La joven llamó la atención al interactuar con algunos de los jugadores que se encontraban en el campo, entre ellos el francés Kylian Mbappe.

Cuatro miembros de Pussy Riot, tres mujeres y hombre, invadieron el campo vestidos de policías, pero fueron detenidos rápidamente por la policía rusa. Los integrantes de Pussy Riot tienen una pelea abierta con el presidente Vladimir Putin, a quien critican por sus actitudes autoritarias.

En imágenes tomadas tras su arresto se ve a Veronika junto al único hombre del grupo siendo reprendidos por quien se cree es una autoridad rusa, quien se lamenta de que no sea 1937 para que sean "reprendidos" ejemplarmente. El oficial hace referencia a la época en la que Josef Stalin era el líder de la entonces Unión Soviética.

So much for the tolerant World Cup atmosphere. From the video of @gruppa_voina's police interrogation after @pussyrrriot's final protest, a cop says: "You shit all over Russia, yes?! It's a shame it's not 1937 anymore!"pic.twitter.com/YhhKiuZLkk